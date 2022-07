Josep de Luis: «El cas Confeti pareix obeir més a un intent de fer por que no d'impartir justícia i aplicar dret»

Una dotzena de joves han estat sotmesos, des del 13 de juny, a un judici a l'Audiència Provincial de Palma en el qual la Fiscalia demanava un total de 29 anys de presó. Es tracta de l'anomenat cas Confeti, que fa referència a una acció de protesta pacífica al Moll Vell de Palma contra la massificació turística.

El 'cas confeti' es remunta al 2017, quan un grup de persones varen tirar confeti i encendre bengales a la zona del Moll Vell de Palma, entre la zona del pantalà i la de restaurants en el marc d'una acció per a denunciar el turisme massiu.

En aquest procés judicial, s'acusava una dotzena de persones per aquells fets, algunes de les quals ni tan sols es trobaven a Mallorca aquell dia. Així, després que els encausats hagin aportat nombroses proves i testimonis, l'Audiència Provincial ha dictat una sentència absolutòria per a tots els acusats.

La justícia ha determinat que no es va alterar la pau pública no es varen practicar actes violents sobre persones o coses, no es va amenaçar a ningú i, segons manifesten els agents d'ordre públic, no es va produir cap perill per a persones o béns.

Segons ha declarat a dBalears un dels advocats dels joves encausats, Josep de Luis, han rebut aquesta sentència absolutòria «amb una mescla d'alleugeriment, alegria pel moment, però amargor, perquè hem estat 5 anys de procés judicial, on des del minut u s'ha anat dient i s'ha anat provant allò que ara la sentència recull».

«De les dotze persones acusades, nou ni hi eren, i de les tres que hi eren, una ho feia cobrint-ho per al dBalears, i les altres dues, que participaren en la prostesta, varen participar en una protesta pacífica, sense armes, en la que no hi va haver violència, en la que no hi va haver cap tipus de fet que pugui activar el delicte de desordres públic. I això, insistim, des del minut u és així i ha estat provat així», destaca l'advocat.

Per això, De Luis remarca que no entenen ben bé «com han passat aquests cinc anys, quina ha estat l'actitud de Fiscalia i de la Policia i del Jutjat d'instrucció. Perquè insistim, en els quatre dies de judici davant l'Audiència Provincial no es va aportar res de nou, que no s'hagués aportat des del primer moment de l'obertura d'aquesta estranya causa, que pareix que obeeix més a un intent de fer por que no d'impartir justícia i aplicar dret».