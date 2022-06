Amnistia Internacional participarà a la Marxa de l'Orgull al Costat de l'associació Ben Amics

Amb motiu de la celebració del dia de l'Orgull LGTBI+, Amnistia Internacional de les Illes Balears participarà, el pròxim dimarts 28 de juny, en la manifestació organitzada per l'associació «Ben Amics» que començarà a plaça d'Espanya de Palma a les 19.00 hores.

Amnistia Internacional mostra la seva preocupació per l'augment de les denúncies de delictes d'odi contra persones del col·lectiu. Per aquesta raó, exigeix que «s'aprovi el més aviat possible la Llei d'Igualtat LGBTI que garanteix, entre altres aspectes, que les persones LGBTI aconsegueixin la igualtat legal».

Aquesta llei planteja millores com la prohibició de teràpies de conversió, el reconeixement legal de gènere de les persones trans sense necessitat d'informe de salut mental ni intervencions mèdiques que atempten contra els seus drets humans, la inclusió de continguts sobre diversitat en el currículum educatiu i la formació del professorat, així com la protecció internacional de persones refugiades per motius d'orientació sexual i identitat de gènere.

Per tot això, activistes d'Amnistia Internacional participaran en les marxes de l'Orgull LGBTI d'enguany amb el lema 'Orgull de ser' juntament amb l'associació 'Ben Amics' per donar suport i reivindicar els drets i llibertats d'aquest col·lectiu.