Un professor de la UIB analitza la monarquia espanyola i proposa una reforma constitucional per poder ser una república

El doctor Joan Oliver Araujo, catedràtic de Dret Constitucional al Departament de Dret Públic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha publicat el llibre 'Cuarenta años de Monarquía en España, 1975-2015' (Editorial Tirant Lo Blanch, 2022). L'autor analitza les diverses etapes de l’evolució de la institució monàrquica espanyola al llarg de les darreres quatre dècades.

L’obra inclou un estudi sobre la restauració de la monarquia espanyola l’any 1975 i fa una valoració política i jurídica de les primeres passes del regnat de Felipe VI. Per acbar, el volum també parla de la possibilitat d'una reforma de la constitució espanyola com a procediment per canviar la monarquia per la república.