Demana «un gelat» en un bar d'Alcúdia i li contesten que parli en «espanyol» i es neguen a donar-li el full de reclamacions

Jaume R. va entrar, acompanyat de la seva filla, aquest passat diumenge, al bar restaurant Red Rom, situat a l'Avinguda Camp del Mar, a la zona de Marina Manresa. La filla va demanar un refresc i ell va demanar un «gelat de bolla». Aleshores el cambrer li va dir que no l'entenia i que li parlàs «en espanyol».

El client es va dirigir a la barra, però tampoc no el volgueren atendre. Va demanar el full de reclamacions i no li volgueren donar: «vaig demanar més de quinze vegades que me donassin el full de reclamacions, però no ho vaig aconseguir».

Davant la negativa a donar-li el full de reclamacions, Jaume R. es va dirigir a la Policia Local d'Alcúdia, allà començaren a tramitar la denuncia fins que els va explicar el motiu de la queixa, llavors els agents es varen inhibir i li varen dir que s'havia de dirigir a «Consum».

Jaume R. ha explicat els fets a dBalears i els denunciarà davant l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics del Govern.