75 comerços tradicionals de Palma s'adhereixen al projecte Emblemàtics Balears

Un total de 75 comerços de Palma s'han adherit aquest divendres al projecte Emblemàtics Balears, impulsat per la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de la Direcció General de Comerç i l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI). El catàleg, que amb la incorporació dels establiments de Ciutat comptarà amb 234 establiments de 19 municipis de les Illes Balears, té com a objectiu principal la protecció del teixit comercial de proximitat en fer visibles aquests establiments tradicionals.

El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, i el batle de Palma, José Hila, han entregat als comerciants de Palma les plaques que els distingiran com a emblemàtics de les Illes Balears. També han participat en l'acte el director general de Comerç, Miguel Piñol; el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Palma, Rodrigo Romero; i la directora gerent de l'IDI, Mariona Luis, entre altres.

El vicepresident Yllanes ha reconegut el paper de Palma Activa com a pioners en la identificació dels establiments emblemàtics de Palma. Gràcies a aquesta primera passa, l'IDI i la Direcció General de Comerç varen decidir crear el projecte Emblemàtics Balears que fa extensiva aquesta identificació, visibilitat i protecció a tots els municipis que s'hi vulguin adherir. A més, ha recordat que «avui, després de tres anys de molta feina i coordinació, comptam amb un projecte sòlid i visible que recull més de 230 establiments de 19 municipis d'arreu de les Illes Balears». Yllanes ha conclòs que «la incorporació de Palma és una magnífica notícia que reforça encara més el paper vertebrador del projecte Emblemàtics Balears i ens aporta una gran força per aconseguir l'objectiu final d'Emblemàtics: protegir aquests petits tresors que tenim a les Illes, i que serveixen d'element tractor per a la resta de teixit comercial de proximitat, perquè sense comerç no hi ha vida als nostres carrers», i ha convidat a tots els municipis que encara no han catalogat els seus emblemàtics a adherir-se al projecte.

«Els establiments emblemàtics sou el passat, el present i el futur de l'activitat comercial de Palma. Us esforçau cada dia per oferir el millor producte possible, amb uns trets diferenciadors com són el servei i tracte directe i personal, l'atenció i la proximitat», ha assegurat el batle de Palma. Hila ha volgut recordar que PalmaActiva fou pionera a l'hora de posar en valor els establiments emblemàtics de Ciutat.

Els 75 comerços adherits al projecte Emblemàtics Balears es poden consultar a la web www.emblematicsbalears.es, un catàleg digital que creix a mesura que s'hi incorporen més establiments. La web d'Emblemàtics permet conèixer la història de tots els comerços, així com tenir-ne les dades principals. Està disponible en català, castellà i anglès, ja que també es pretén arribar al públic de fora de les Illes perquè els emblemàtics siguin un punt d'atracció turística i puguin aportar promoció a la resta del teixit comercial del municipi.

L'IDI ha editat un manual perquè siguin els mateixos ajuntaments els que identifiquin els negocis que compleixen els requisits per ser emblemàtics. De fet, s'han establert una sèrie de categories per unificar els criteris entre tots els participants en el projecte. Així, un comerç pot ser catalogat com a arrelat (amb un ofici o producte singular), amb història (amb més de 75 anys de vida o excepcionalment a partir dels 50 anys), i amb patrimoni (amb elements arquitectònics destacats). Els establiments que compleixen aquestes tres categories són emblemàtics.

Els municipis que ja compten amb establiments catalogats són Alaró (4), Algaida (6), Consell (6), Esporles (5), Inca (14), Lloseta (7) Llucmajor (8), Manacor (25), Marratxí (11), Palma (75), Pollença (9), Porreres (6), Santanyí (7), Alaior (5), Ferreries (11), Maó (19), Santa Eulària des Riu (5), Sant Josep de sa Talaia (5) i Formentera (Sant Ferran, un i Sant Francesc Xavier, 5).

Per categories, hi ha 58 establiments emblemàtics; 77 arrelats i amb història; 27 amb patrimoni i història; 40 amb història; 27 arrelats; 3 arrelats i amb patrimoni, i 2 amb patrimoni. En el cas de Palma, s'han identificat 12 emblemàtics, 35 arrelats amb història, 13 amb història, 12 arrelats, 2 arrelats amb patrimoni, i un amb història i patrimoni.