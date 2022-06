El director general d'Emergències i Interior, Jaume Barceló, ha avançat aquest dijous que el Govern enviarà per primera vegada 15 policies locals de Mallorca a les festes de Sant Joan de Ciutadella.

En concret, l'Executiu autonòmic reforçarà el dispositiu previst per l'Ajuntament de Ciutadella traslladant quatre efectius d'Inca i de Lloseta i set de Manacor, que estaran acompanyats d'un coordinador de l'Institut de Seguretat Pública de les Balears.

Tots estaran a les ordres del cap de la Policia Local de Ciutadella i faran una formació específica sobre el pla de seguretat de les festes abans de començar el servei. Els efectius arribaran el dia 22 de juny i seran a Ciutadella fins al dia 25, de manera que cobriran els dies de més afluència de gent i de més actes programats.

El Govern ha agraït a aquests municipis l'esforç que fan destinant voluntàriament aquests 15 efectius a Ciutadella, entenent que la nit de Sant Joan se celebra a molts altres llocs de les Balears que també necessiten presència policial.

Per part seva, la col·laboració de la Direcció General d'Emergències i Interior també se centrarà en la coordinació dels voluntaris de Protecció Civil i en assegurar les comunicacions a la xarxa d'emergències i amb el 112.

D'aquesta manera, també es desplaçarà a Ciutadella una tècnica d'emergències, el cap de secció i l'auxiliar administrativa encarregada dels voluntaris de protecció civil, quatre membres de la unitat operativa d'emergències de Mallorca i Eivissa i dos vehicles, a més dels dos que són de Menorca i els vehicles.

Pel que fa als voluntaris de protecció civil, es desplaçaran 32 efectius i set vehicles des de Mallorca i Eivissa, a més dels tres de l'agrupació de Ciutadella i tres més d'altres municipis de l'illa. En total, seran 38 voluntaris.

Finalment, també hi seran presents els 32 alumnes que actualment duen a terme el curs de capacitació per accedir a la categoria de Policia Local de Menorca, que faran un servei en pràctiques per a reforçar el dispositiu.