Es gradua la primera promoció de la Facultat de Medicina de la UIB

Després de dos anys marcats per la pandèmia, la Universitat de les Illes Balears (UIB) reprèn amb normalitat les cerimònies de graduació de les facultats i els centres universitaris per als alumnes que finalitzen el grau universitari. La primera té lloc aquest divendres, 10 de juny, quan els alumnes de la primera promoció de la Facultat de Medicina de la UIB, 49 dones i 11 homes, celebren la seva graduació. D’aquesta primera promoció, el 50% dels graduats són alumnes de les Illes Balears, mentre que l’altra meitat procedeixen de diferents comunitats autònomes.

La graduació tendrà lloc a l’Aula Magna de l’Escola d’Hoteleria, on els alumnes podran estar acompanyats pels seus familiars i amics fins a completar-ne l’aforament. L’acte començarà a les 18 hores i estarà encapçalat per la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol; el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot, i el degà de la Facultat, Miquel Roca. Hi assistiran també el president del Parlament, Vicenç Thomàs; la delegada del Govern, Aina Calvo; el batlle de Palma, José Hila; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; els consellers de Salut, Universitat i Educació, Patricia Gómez, Miquel Company i Martí March; i els presidents del Col·legi Oficial de Metges, Carles Recasens; de la Reial Acadèmia de Medicina, Joan Besalduch; del Col·legi Oficial de Farmacèutics, Antoni Real, i de l’Associació Espanyola contra el Càncer a Balears, Josep Reyes; entre d’altres.

L’acte es podrà seguir en directe a través del canal de la UIB a YouTube.

Medicina a la UIB

Els estudis de Medicina es varen implantar a la UIB el curs 2016-17 amb un total de 60 places i una durada de sis anys. La posada en marxa dels estudis va ser fruit de la feina conjunta del Govern i la UIB per a donar resposta a la reivindicació de formació de metges a les Illes que comportaria una valuosa tornada de professionals notables, i la configuració d'un pol científic singular amb la Universitat. La primera degana de la Facultat de Medicina va ser la doctora Margalida Gili Planas, professora titular del Departament de Psicologia de la UIB.

Actualment, la facultat té 360 alumnes, al voltant de 200 professors incloent-hi els docents de pràctiques, i una quinzena de persones dels serveis d’administració. La direcció de la Facultat està formada l’actual degà, el doctor Miquel Ángel Roca Bennàssar, catedràtic de Psiquiatria; dues vicedeganes, la doctora Margalida Gilia i la doctora Catalina Picó; i la secretària de la Facultat, Francisca Garcias.

La seu de la Facultat de Medicina és l’Hospital Universitari Son Espases, on els espais es divideixen en dos mòduls amb un total de 1.587 m², un de docència i l’Àrea de Ciències Morfològiques, que disposa d’un laboratori d’habilitats clíniques, una aula seminari, dues sales de preparació de peces anatòmiques, una sala de dissecció-demostració, un frigorífic, una sala de recepció de cadàvers, dos despatxos, magatzem i vestidors.

La UIB va rebre de l’ANECA l’informe favorable de verificació del títol de grau de Medicina el 2011, quan va ser objecte de resolució definitiva de verificació per part del Consell d’Universitats. No obstant això, no va ser fins al 2016 quan el Consell de Govern va aprovar el finançament dels estudis de Medicina a les Illes Balears amb el compromís de cedir i equipar les infraestructures necessàries, dotar la implantació dels estudis i assegurar que els estudiants poguessin dur a terme les pràctiques durant la carrera. El finançament de la Facultat a ple rendiment és de 4 milions d’euros anuals.

Una obra gràfica «en cadena»

Durant la cerimònia, intervendran Eugenia Cabrera i Sergio Marin com a representants dels estudiants per parlar en nom de la seva promoció, i les graduades Marina Martínez i Laura Moreno, en representació dels seus companys, llegiran els compromisos del jurament hipocràtic. En haver-los llegit, tot l’alumnat reafirmarà la promesa.

A més, els nous graduats rebran una obra gràfica que simbolitza el seu pas per la Universitat. Es tracta de l’obra 'En cadena', del fotògraf Antoni Costa, que recull la imatge d’una baula del rellotge de sol del campus, amb la qual es pretén il·lustrar els vincles que conformen una cadena humana de coneixement per fer un món millor. Costa és finalista del IX Certamen Internacional Le Catalan 2022 (Perpinyà), el XIII International Photography Contest San Just Desvern (2022), el VIII Saló fotogràfic digital Illa de Menorca (2020), el Jazz World Photo 2020 i el certamen FOTCIENCIA 2017 i 2020; a més del tercer premi en el 30è Saló internacional de fotografia Vila de Cambrils (2021), entre d’altres.

La de Medicina serà la primera graduació del curs acadèmic 2021-22 a la UIB. Les altres cerimònies se celebraran durant el mes de juliol.