Pensionistes de les Balears es concentren per aturar la privatització de les pensions

La coordinadora Balear per la defensa de les pensions públiques s'ha manifestat i ha comunicat que aquest dijous 9 de juny serà present a la mobilització pensionista de Madrid davant el Congrés dels Diputats, on en aquell moment es debatrà el Projecte de Llei per al Foment dels Plans de Pensions d'Ocupació (PPEs), promogut pel Govern espanyol en col·laboració del ministre i banquer José Luis Escrivá.

Els pensionistes demanen la retirada d'aquest Projecte de Llei en tràmit parlamentari i que no es privatitzin de cap manera. També han fet una crida als dirigents dels sindicats per tal que no fermin convenis col·lectius que incloguin PPEs ni la privatització de les pensions.

Els pensionistes argumenten que «si s'aprova aquest projecte, s'iniciarà el camí cap a la privatització de les pensions públiques».

També han afegit que «és un projecte que empobreix les pensions públiques i obre la porta a la privatització».