NoÉsExcusa, nova campanya de prevenció d’agressions sexuals a les festes populars

El Govern, a través de la Direcció General de Comunicació, llança a partir de dimarts una campanya de prevenció d’agressions sexuals masclistes a les festes populars, sota el lema #NoÉsExcusa.

L’objectiu és conscienciar els homes que determinades accions com ara besar sense permís una dona, perseguir-la o intimidar-la, o tocar-li el cul és una agressió sexual i el fet d’haver consumit alcohol o estar en un ambient festiu no és excusa per a fer-ho.

El compromís de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat és «garantir unes festes d’estiu en les quals tothom pugui gaudir en igualtat i sense por de patir cap agressió masclista. De fet, el focus de l’acció del Govern és la prevenció i la conscienciació entre la població, per no haver de lamentar cap situació de risc per a les dones».

En aquest sentit, si alguna dona pateix una agressió sexual o és víctima de violència masclista, el Govern posa a la seva disposició el seu servei d’atenció telefònica i acompanyament 24 hores, a través del telèfon 971 178 989 o al WhatsApp 639 837 476.

La campanya està formada per una sèrie de cartells en els quals s’informa de pràctiques que són una agressió sexual, per la qual cosa es demana a la població que no sigui equidistant i denunciï i actuï si presencia algun cas de violència masclista, avisant, per exemple, la policia local.

Es repartiran més de 3.000 cartells, entre d’altres, als municipis de les illes, on aquest estiu de retorn a la normalitat es tornaran a celebrar festes. La campanya també es difondrà a través de la premsa i les xarxes socials del Govern.

D’aquesta manera, es pretén evitar repetir casos com els viscuts en altres esdeveniments, com el Firó de Sóller, per tal que les dones de les Illes Balears, tant residents com visitants, puguin gaudir dels actes que programen els ajuntaments.