Polèmica arran del tancament de biblioteques durant l'època d'exàmens finals a la UIB

Aquesta setmana ha aparegut una polèmica arran d'un comunicat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en el qual indicava que a partir de dia 13 de juny les biblioteques del campus tancaran a les 15 h. Aquesta data coincideix amb l'inici de la temporada d'exàmens finals, segons ha denunciat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) de la UIB.

La Universitat argumentava, en el missatge, que «s'han prioritzat les actuacions que no requereixen una inversió econòmica substancial i produeixen efectes a curt termini», com són la ventilació, el control de condicions de temperatura i l'optimització de l'ús dels edificis. Aquestes mesures les han pres per tal de «racionalitzar la despesa en aquest moment de crisi energètica i econòmica que pateix la UIB».

Però a les xarxes han sorgit diverses reivindicacions en contra, sota el lema #defensemlesbiblios. Els estudiants s'han queixat que aquesta «institució pública» els «veta l'accés a un dret bàsic de l'estudiantat com és el de disposar d'un espai d'estudi accessible per a tothom».

Per la seva banda, la UIB, ha contestat que «entén les reivindicacions dels estudiants». Segons han concretat, han previst «més de 400 places d'estudi amb climatització a l'edifici Antoni Maria Alcover (el més eficient energèticament del campus) i també a la biblioteca del Jovellanos».

No és la primera vegada que la UIB pren mesures davant una situació d'emergència energètica. Va ser el passat mes de març quan va aturar la calefacció, va reduir l'ús de l'enllumenat exterior i va tancar alguns edificis.