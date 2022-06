UGT reclama recuperar la jornada de 35 hores a les portes de l'IB-Salut

El sindicat UGT ha concentrat una trentena de persones davant la seu del Servei de Salut (IB-Salut), aquest dimecres, per reclamar la devolució de la jornada de 35 hores. «La protesta s'ha produït precisament el dia que fa 10 anys del decret del Govern de José Ramón Bauzá de reducció del sector públic», segons ha destacat el sindicat en un comunicat.

«Amb l'excusa de la crisi econòmica es va aplicar a tots els treballadors de l'IBSalut un paquet de retallades en drets i retribucions, que incloïa la jornada de 37,5 hores setmanals», han denunciat. És per això que el sindicat va iniciar el 21 de març passat a la porta d'hospitalització de Son Espases una campanya de concentracions per exigir a l'IB-Salut la recuperació de la jornada setmanal de 35 hores.

Per ara, però, «la recuperació de la jornada de 35 hores, recuperada per als treballadors de la resta d'administracions públiques, s'ha negat sistemàticament al personal de l'IBSalut, malgrat les reiterades peticions per part d'UGT».

A la concentració hi han participat el secretari general d'UGT a les Balears, Lorenzo Navarro, i la secretària de Polítiques Socials, Xisca Garí.