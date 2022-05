Ben Amics presenta les nominacions d'enguany als premis Siurell i Dimoni Rosa

La votació popular per a triar el Siurell i Dimoni Rosa del 2022 ja està oberta. Ben Amics ha fet públiques les sis nominacions d'enguany, que es podran votar a través de la pàgina web de Ben Amics fins el 28 de juny, data en què es coneixeran els guanyadors. Com ja és tradició, l'entrega dels guardons es farà en una gala que se celebrarà a la plaça de Cort de Palma.

Les tres nominacions al Siurell Rosa 2022 són per a Natalia Fariñas, Convivexit i el Casal Solleric. Cal recordar que el Siurell Rosa s'atorga a aquella persona, entitat o institució que hagi destacat per la seva lluita a favor de la llibertat i per la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI durant l'any.

Per una banda, Ben Amics reconeix la trajectòria de Fariñas com a activista a través del disseny gràfic, especialment vinculada a la visibilitat de les dones lesbianes i les seves necessitats. Per altra banda, destaca els projectes de l'Institut per la Convivència i l'Èxit Escolar (Covivexit) en diversitat sexual i de gènere a través d'un enfocament d'acompanyament a l'alumnat trans. Finalment, Casal Solleric és el darrer candidat al Siurell per la seva projecció cultural cap a allò queer i el suport a les artistes locals que aposten a través de les seves obres per abordar la realitat LGTBI des del teatre, la cultura i l'art.

Les tres nominacions al Dimoni Rosa 2022 són per a Antoni Camps, l'Ajuntament de Calvià i el diari Última Hora. A diferència del Siurell, el Dimoni Rosa castiga públicament a aquella persona, entitat o institució que ha fomentat la discriminació i la LGTBI-fòbia, ha actuat en contra la llibertat del col·lectiu LGTBI o per omissió de les seves responsabilitats públiques durant l'any.

Així, Ben Amics ha nominat Antoni Camps per la seva campanya personalista a través de la premsa menorquina en contra dels Tallers en Diversitat Sexual i de Gènere, negant a les persones LGTBI i afirmant que es pretén «confondre» amb aquestes formacions en les quals es «conviden homes de 4 anys a vestir-se de dona».

També opta al Siurell l'Ajuntament de Calvià per la convocatòria de formacions trànsfobes dirigides al professorat, amb ponents que afirmen que parlar de transsexualitat infantil és «maltractament» o que les dones trans «son tíos». En darrer lloc, està nominat l'Última Hora pel seu«tractament sensacionalista i poc rigorós de les realitats LGTBI en els darrers mesos, especialment respecte a casos de violència i agressions, així com pel seu afany de generar polèmica des de la conjuntura i la desinformació».