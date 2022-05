Armengol: «Balears no va cap a cap col·lapse»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assegurat que «Balears no va cap a cap col·lapse», durant una entrevista al diari Última Hora, recollida per Europa Press. A més a més, ha defensat «l'equilibri» per «seguir vivint del turisme».

Sobre les declaracions del PP, ha negat que el Govern hagi volgut aïllar la formació popular de la futura llei turística. «És el PP qui s'ha volgut aïllar i quedar-se amb Vox en un model turístic d'excessos que no comparteix ningú, ni els hotelers», ha aclarit.

«S'han equivocat en el plantejament futur», ha dit, destacant que «Ciudadanos i El Pi, que mantenen discrepàncies, han actuat d'una manera totalment diferent». «Si el PP ha volgut quedar-se només en una llei econòmica com aquesta, és que s'allunya del present i del futur de la ciutadania d'aquestes Illes», ha afirmat.

Sobre la llei ha dit que «no és la llei dels hotelers», sinó que «és la llei de les Balears i la llei de la circularitat. És una proposta ambiciosa que ens posiciona perquè les Balears puguin ser la primera destinació circular del món en matèria turística i palanca de la resta de l'economia», ha afegit.

Referent a si les Balears van cap al col·lapse ha dit que hi ha «un plantejament d'equilibri i per això aprovem una llei i una moratòria i diem que cal repensar el model, que tenim moltes places i que no es pot créixer indefinidament, que és el que defensen el PP i el Vox». «Si volem continuar vivint del turisme, i jo vull que seguim vivint del turisme, el que hem de fer és equilibrar aquesta oferta de places i prendre decisions valentes, a més de continuar invertint en turisme i en els sectors de l'economia verda i blava, en la indústria del coneixement i, com fa la llei, també en el sector primari», ha conclòs.