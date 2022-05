El Govern obre una convocatòria de subvencions per a projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere i contra l'LGTBI-fòbia

El Govern ha obert el període per sol·licitar les subvencions per a projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere i per erradicar l'LGTBI-fòbia per al 2022, les quals sumen un total de 80.000 euros.

Tal com ha detallat el Govern aquest dissabte, les subvencions ja es poden sol·licitar a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma fins al pròxim 23 de juny. Hi poden optar les entitats jurídiques privades sense ànim de lucre legalment constituïdes i en actiu radicades a les Balears que duguin a terme activitats en matèria de diversitat sexual i de gènere.

Així, segons han indicat, s'estableixen tres línies de subvenció:

1. Una destinada a dissenyar i implementar projectes sobre la diversitat sexual i de gènere a les Balears, amb l'objectiu de fomentar que les empreses de les illes disposin d'instruments per dur a terme accions de responsabilitat social en polítiques LGTBI.

2. La segona, destinada a capacitar les persones professionals de les Illes en diversitat sexual, familiar i de gènere.

3. La tercera, destinada a conèixer quines són les causes, les característiques i les dificultats en la identificació dels problemes i les conseqüències de l'LGTBI-fòbia a l'arxipèlag.

Segons el Govern, la finalitat d'aquestes subvencions és «evitar situacions de rebuig i de discriminació de les persones per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere; millorar el bon tracte en la intervenció que s'ofereix a les Balears a les persones LGTBI en els serveis, així com disposar de dades sobre aquesta matèria que ajudin a elaborar polítiques públiques antidiscriminatòries en clau LGTBI arreu del territori».

Els projectes que es presentin, tal com han indicat, han de respectar el que disposa el II Pla Estratègic de Polítiques Públiques LGTBI i en Matèria de Diversitat Sexual, Familiar i de Gènere del Govern (2021-2024), com també complir els preceptes de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia. Precisament, l'impuls d'aquestes subvencions es fa en compliment del Pla Estratègic.