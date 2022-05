Les Balears rebran 1,5 milions d'euros per habilitar el primer centre de crisi d'atenció 24 h a víctimes de violència sexual

El Govern de les Illes Balears rebrà 1.550.122 euros del Govern estatal per habilitar el primer centre de crisi per oferir una atenció integral 24 hores a les dones víctimes de violència sexual. És el principal acord adoptat per la Conferència Sectorial d'Igualtat, reunida aquest divendres a Madrid i a la qual ha assistit la directora de l'Institut Balear de la Dona, Maria Duran.

En concret, les Illes Balears l'any passat van rebre 465.036 euros i enguany rebran els 1.085.085 euros restants per posar en marxa una infraestructura que està previst que estigui en funcionament el 2023.

El centre haurà de facilitar atenció psicològica, jurídica i social per a víctimes de violència sexual, familiars i persones de l'entorn, així com atenció telefònica, telemàtica i presencial les 24 hores del dia, cada dia de l'any, i d'aquesta manera s'establirà una eina cabdal en la lluita contra la violència masclista, la primera d'aquestes característiques a les Illes Balears.

En el centre s'atendran dones més grans de 16 anys víctimes i supervivents de violència sexual, tant si la violència s'ha produït de manera recent com en el passat. Per accedir-hi, no serà necessària la interposició d'una denúncia i l'enfocament estarà centrat en la víctima.

La feina en aquests centres s'adaptarà a les demandes, el temps i les necessitats de les víctimes i les persones professionals que hi treballin tindran formació especialitzada de gènere, drets humans, interseccionalitat, violència contra les dones, violència sexual, trauma, crisis i emergències.

La posada en marxa d'aquest centre de crisi haurà d'estar precedida per l'aprovació d'un protocol d'actuació i coordinació de les persones professionals que integraran el centre i d'aquestes amb la resta de professionals implicats, com pot ser el personal sanitari.

D'altra banda, la Conferència Sectorial d'Igualtat, amb el vot a favor de les Illes Balears, ha aprovat l'acreditació administrativa de la condició de víctima de tràfic amb fins d'explotació sexual, la qual permet a les dones víctimes accedir a tots els recursos estatals per garantir la seva protecció social.

En aquest sentit, cal recordar que des de fa setmanes el Govern ja té implantada aquesta acreditació, de manera que les dones víctimes de tràfic poden accedir a tots els recursos de protecció social sense necessitat de posar una denúncia, per la qual cosa podran acreditar-se com a tals mitjançant les entitats socials reconegudes per les administracions públiques competents i especialitzades en la matèria. La importància d'aquesta acreditació ve del fet que moltes dones no denunciïn per la por de represàlies, entre altres motius.