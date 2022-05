El Ministeri de Defensa cedirà Son Busquets al Ministeri de Transports per a construir habitatges protegits

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciat aquest divendres que el seu departament ha arribat a un acord amb el Ministeri de Defensa per iniciar la redacció d'un conveni perquè Transportes adquireixi la caserna de Son Busquets per a començar a construir habitatges protegits «com més aviat millor».

Ho ha anunciat en una roda de premsa al Consolat de Mar, on s'ha reunit amb la presidenta del Govern, Francina Armengol.

La ministra ha explicat que la intenció és aprovar el conveni abans que s'acabi l'any perquè «aviat sigui una realitat» que beneficiarà més de 800 famílies «que podran començar a plantejar-se el seu projecte de vida».

Raquel Sánchez ha celebrat que «per fi» s'hagi desblocat aquest projecte per a donar resposta al «preocupant» problema de l'habitatge a les Balears i, en aquest cas, a Palma.

Segons ha explicat, el primer pas serà la redacció de l'acord al llarg de l'any per a, més endavant, iniciar les converses amb l'Ajuntament de Palma per a «concretar i materialitzar els habitatges que podria acollir».

Sobre el finançament, ha explicat que es farà a través de les empreses públiques, com es va fer amb Can Escandell a Eivissa, tot i que ha indicat que els terminis es concretaran «més endavant».

Per part seva, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha recordat que la intenció del PP era fer de Son Busquets un bé especulatiu i que l'acord mostra les diferències «entre qui entén l'habitatge com un bé social i qui l'entén com un bé sobre el qual especular».