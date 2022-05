UOB: «Exigim calendaris escolars flexibles que puguin adapatar-se a l'escenari climàtic mediterrani»

Immersos dins el tercer trimestre escolar i a un mes d’acabar el curs, la UOB Ensenyament vol posar de manifest les altes temperatures que es viuen als centres.

«Sí, sabem que estam dins una onada de calor i que el canvi climàtic cada vegada és més evident. Per tant, ens demanam quin marge tenen els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos per a lluitar per tal de millorar les infraestructures dels centres. No és suficient la redacció d'unes instruccions marcant què s’ha de fer quan hi ha altes temperatures o alerta groga a la nostra Comunitat, si tanmateix no es compleixen. Comença a ser urgent actuar en conseqüència i respectar les condicions dels treballadors i treballadores de la comunitat educativa, sense deixar de banda, és clar, els nostres alumnes», han remarcat.

La UOB Ensenyament ha explicat que comença a tenir notícies d'afiliats amb problemes de deshidratació i situacions d'IT per cops de calor. «Ja no és qüestió de fer classe amb poca comoditat, o que reti poc; no, és qüestió de salut pública», remarquen.

Per això, exigeixen calendaris escolars flexibles «que puguin adapatar-se a l'escenari climàtic mediterrani», aules climatitzades, «però no amb sistemes d'aire condicionat tradicional que agreugen l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i aprofundeixen l'arrel del problema, sinó sostenibles i, mentre aquest repte d'infraestructures no es completi, el compliment de la normativa vigent: la classe serà segura o no serà i, si s'ha d'aturar per males condicions termohigromètriques que posen en perill la salut del personal docent i de l'alumnat, que aquesta mesura es consideri atribució del centre al marc de la seva autonomia».

Per tot això, la UOB Ensenyament ha fet una petició de reunió al Servei de Prevenció per tal d’esbrinar quines pautes tenen pensades seguir amb l’alt increment de les temperatures. El sindicat recorda que fer classe per davall dels 17 graus i per damunt dels 27 és il·legal, normativa marcada pel R.D. 486/1997, de 14 d’abril, Annex III, apartat 3a.