Envien vuit autobusos de l'EMT carregats de material als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf

Aquest dissabte, 21 de maig, l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB) participa, una vegada més, en la caravana humanitària que es dirigeix ​​als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria). Envien vuit autobusos dels 11 que els ha donat l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma. La resta formaran part d'una segona caravana.

Els vuit vehicles donats a l'AAPSIB de manera solidària sortiran aquest dissabte del moll de Palma en direcció a València acompanyats del coordinador del projecte urològic, Joan Antoni Pascual, i set voluntaris. D'allà continuaran per carretera fins a Alacant, on es reuniran amb tots els vehicles de diferents comunitats autònomes que participen en aquesta caravana estatal coordinada per la delegació del Front Polisario a l'Estat espanyol. Els vehicles embarcaran cap a Orà (Algèria) i finalment cap als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria).

Els autobusos aniran plens de material sanitari de la comissió d'urologia 2021 i de material cedit per l'Hospital Universitari Son Espases, mitjançant un conveni de col·laboració signat el 2014 amb l'associació, i també roba esportiva cedida pel Consell de Menorca, a través del Fons Menorquí de Solidaritat. El Fons Mallorquí de Solidaritat de Mallorca aporta roba de tota mena, l'Ajuntament d'Alaró, mobiliari escolar, l'Associació de Lluita Contra el Càncer de les Illes Balears, samarretes per a nins i adults, i la Residència La Bonanova de Palma, que depèn del Institut d'Assumptes Socials del Consell de Mallorca, material d'higiene i llits hospitalaris, a més de material cedit per Escola a Pau i l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Menorca. A això se sumen 11 ordinadors donats pel Sindicat d'Infermeria SATSE. Finalment, material del Programa de Salut Infantil Sahrauí de l'AAPSIB, PISIS.



Des de l'AAPSIB agraeixen a tots els qui han fet possible la participació en aquesta caravana tan necessària en aquests moments per al poble sahrauí.