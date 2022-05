CCOO i UGT organitzen una acampada davant l'Ajuntament de Palma amb el lema 'Salvem el servei postal'

CCOO i UGT han organitzat una acampada aquest divendres davant de l'Ajuntament de Palma, a la plaça de Cort, per a denunciar l'abandonament del servei postal públic, que ha vist retallat el seu finançament un 50% en els darrers anys i de les conseqüències per a la ciutadania.

Durant el temps que duri l'acampada, realitzaran una campanya de recollida de signatures, entrega d'octavetes i assemblees explicatives a la ciutadania de la campanya 'Salvem el servei postal' que pretén conscienciar i involucrar la ciutadania sobre les greus conseqüències de l'abandó postal que el president de Correos està duent a terme amb el consentiment del Govern espanyol.

«Els ciutadans i ciutadanes han de suportar diàriament la pèrdua de qualitat i regularitat del repartiment a domicili del servei postal públic (que inclou majoritàriament les cartes, certificats, notificacions i els paquets postals fins a 20kg), per les retallades financeres i de plantilla que Correos com operador designat per llei ha de prestar de forma accessible, circumstància que s'està veient afectada pel tancament d'oficines, centres de repartiment, supressió de llocs a l'àmbit rural i per la retallada dels horaris d'atenció a la ciutadania. La normativa estableix que el servei postal universal ha de ser també assequible en el preu, però malgrat això, el president de Correos ha incrementat les tarifes postals de manera desproporcionada i continuada els darrers anys, afectant especialment productes postals públics del servei universal, que pateixen les petites i mitjanes empreses, els comerços i sobretot les capes de la societat amb menys recursos econòmics», han explicat. Per a CCOO i UGT, la retallada de més de 7.000 llocs de treball en tres anys, l'objectiu de retallar-ne 8.000 més (15.000 en total) i arribar a gairebé 20.000 llocs precaris a temps parcial (un 40% del total de la plantilla) abans del 2025, posen en qüestió la prestació de qualitat que té encomanada Correos cap als ciutadans.

«Totes aquestes circumstàncies afecten tota la ciutadania independentment que visquin a ciutats grans, mitjanes o en petites poblacions de l'Espanya rural i buidada, que tant s'utilitza de forma propagandística però que a l'hora de la veritat veu com els serveis postals cada cop són més cars i estan més allunyats de qui més els necessita», han remarcat.

CCOO i UGT continuaran amb les mobilitzacions durant el mes de maig cap a la vaga general convocada per als dies 1r, 2 i 3 de juny, exigint al Govern espanyol «salvar el servei postal del desballestament i l'abandó i la seva repercussió per al correu públic, la ciutadania del país, l'ocupació i els drets dels treballadors i les treballadores de Correos».