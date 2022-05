L'exjutge Castro creu que el delicte d'injúries a la Corona no és «oportú» per a Valtònyc

L'exjutge José Castro ha considerat aquest dimecres que el delicte d'injúries a la Corona no és «oportú» per al cas del raper Valtònyc. «I això que el senyor Valtònyc no gaudeix de cap de les meves simpaties», ha afegit.

Així ho ha expressat l'exjutge, aquest dimecres, durant la presentació del seu llibre a Palma, després de ser demanat pel cas del raper.

Cal recordar que el Tribunal d'Apel·lació de Gant (Bèlgica) va rebutjar aquest dimarts que el raper mallorquí fos lliurat a les autoritats espanyoles acusat d'un delicte d'injúries a la Corona.

«Condemnar algú a pena de presó per una opinió, no em sembla», ha assenyalat Castro. «D'acord que potser se'n va passar, però per a anar a la presó per expressar una opinió, encara que sigui una mica passada de rosca, no em sembla», ha conclòs.