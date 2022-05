Entitats, polítics i ciutadans, indignats davant l'ús del 'baléà' per part del Govern espanyol: «Intenten fragmentar el català»

Estàvem acostumats a la distinció entre català i valencià que fa el Govern espanyol a la gran majoria de les seves pàgines webs i comunicacions oficials; el que no ens vèiem venir és que, amb un govern del PSOE, anirien encara més lluny en el seu secessionisme lingüístic i serien capaços d'incloure el 'baléà' en una campanya.

'La seguretat salva vides' és el títol de la campanya que, evidentment, no canvia en català, en valencià o en 'baléà' i forma part del Pla Nacional de Sensibilització en Seguretat i Salut per al Sector Pesquer del govern de Pedro Sánchez.

Així, a la web oficial de la campanya es pot triar descarregar el material en castellà, català, 'baléà', eusquera, gallec i valencià.

A banda de sopresa, aquest fet ha causat indignació entre la ciutadania de les Balears que veu una vegada més el nul respecte del Govern espanyol per la unitat de la llengua catalana.

A més, entitats com la Plataforma per la Llengua han comunicat que reclamaran una rectificació i que el Govern espanyol aturi de fragmentar la llengua catalana.

Dels creadors del LAPAO, ara arriba... el "baléà"!



Reclamarem per carta una rectificació, que deixin d'inventar llengües i, de pas, s'aturi la fragmentació del català.



Signa a https://t.co/IWPFK5kIs0! #Som10Milionshttps://t.co/tqdRzKzvcv — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) May 18, 2022

També s'ha pronunciat sobre el tema l'Obra Cultural Balear, a qui li sembla intolerable que un govern promogui denominacions acientífiques.

L'OCB esperam que aquesta notícia sigui un error i que el Govern espanyol l'esmeni de forma immediata.



L'OCB esperam que aquesta notícia sigui un error i que el Govern espanyol l'esmeni de forma immediata.

És intolerable que un govern promogui denominacions acientífiques. Demanam que es rectifiqui el més aviat possible. — Obra Cultural Balear

Miquel Àngel Sureda, secretari autonòmic d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, ha qualificat els fets de mala fe o ignorància absoluta.

El govern espanyol fa el rídicul. No són capaços de protegir les llengües que hi ha i se n'han d'inventar de noves. O mala fe o ignorància absoluta. — Miquel Àngel Sureda

Per la seva banda, el senador per designació autonòmica Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha registrat una pregunta escrita en què demana la identificació i la dimissió de la persona o persones que han decidit i autoritzat que a una web pública de l'Estat hi figuri 'baléà' com a opció.