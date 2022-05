El GOB demana mesures per a la recuperació de la zona dunar de la platja de Cala Llombards

El febrer de 2018, el GOB va denunciar la destrucció d’una zona de vegetació dunar a la platja de Cala Llombards, Santanyí. Aquesta petita zona dunar estava coberta pel tipus d'hàbitat natural 2120 de la Directiva 42/93/CEE (dunes blanques) amb presència d'espècies com el gram de platja (Sporobolus pungens) i el lliri de mar (Pancratium maritimum).

Afortunadament, la posterior delimitació d’una zona de protecció va possibilitar la recuperació de bona part de l’àrea afectada. Tot i això, la superfície actualment coberta per vegetació dunar difereix de l'òptim que podem apreciar, per exemple, a l’ortofotografia de 2006, com es pot observar a les següents imatges.

Com es veu, la vegetació dunar és absent dels extrems W (a causa de l’aparcament de cotxes) i E (per la ubicació de la caseta de primers auxilis i probablement a causa del trànsit de persones). Tot i que no s’aprecia a l’ortofoto, actualment l’àmbit de la zona dunar es troba també limitat per la instal·lació d’una passarel·la d’accés a la platja.

D’altra banda, i relacionat amb la conservació de l’àrea dunar, a la cala existeix un aparcament senyalitzat i que s’ubica dins la zona de domini públic maritimoterrestre, com es pot apreciar a la següent imatge.

Aquesta instal·lació es situa també dins una Área de Prevenció de Riscos per Inundacions (Pla Territorial Insular de Mallorca). En color cel superposat (IDEIB).

El GOB remarca que no li consta que aquest equipament compti amb cap de les diferents concessions i autoritzacions necessàries per al seu funcionament.

Davant aquesta situació, els ecologistes han instat Demarcació de Costes a les Illes Balears, Conselleria de Medi Ambient i Territori, Agència de Defensa del Territori de Mallorca i Ajuntament de Santanyí a actuar en el marc de les seves respectives competències per tal de millorar l'estat de conservació de la zona.

Així, demanen que es determini la legalitat de l’aparcament, i cas que es confirmi la seva il·legalitat procedir a la seva clausura, senyalitzant i impedint físicament l’accés de vehicles, i obrir el corresponent expedient d’infracció. D'altra banda han suggerit diferents mesures per a millorar el procés de recuperació natural de la zona dunar: delimitar amb tancament blan (pals i corda) un àmbit suficient per a la recuperació de les formacions dunars de la cala per tal de limitar-hi l’accés de vehicles i persones i afavorir la recuperació vegetal, traslladar fora de l’àmbit dunar a recuperar la caseta de primers auxilis i la dels banys públics i distanciar suficientment de l’àmbit dunar la passarel·la d’accés a la platja.