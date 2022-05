L'Ibanat notifica 5,18 hectàrees cremades a les Balears des de principis d'any

L'Institut Balear de la Natura (Ibanat) del Govern ha destacat que, des de començament d'any, s'han cremat un total de 5,18 hectàrees a les Balears per episodis d'incendi o conats d'incendi forestal.

Segons les dades aportades per l'Ibanat aquest diumenge, en total s'han produït 22 incendis a les Balears fins al 15 de maig, 14 dels quals han estat a Mallorca, dos a Menorca i sis a Eivissa. Així mateix, del total d'hectàrees cremades, 4,89 han estat a Mallorca, 0,24 a Eivissa i 0,05 a Menorca.

Per superfície arbrada, les dades d'Ibanat apunten que s'han cremat 4,23 hectàrees, de les quals 3,98 corresponen a Mallorca, 0,05 a Menorca i 0,21 a Eivissa. Per contra, quant a superfície desarborada cremada per incendis o conats d'incendi forestal, del total de 0,95 hectàrees, 0,91 han estat a Mallorca i 0,03 a Eivissa.

L'Ibanat ha recordat que de l'1 de maig al 15 d'octubre no es pot fer ús del foc ni al bosc ni a 50 metres del mateix, i en cas d'estar a una distància d'entre 50 i 500 metres de la zona forestal, caldrà una autorització.