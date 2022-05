La UIB reprèn el ‘Ciència per a Tothom’ presencial amb la participació de més de 5.000 alumnes

Aquest cap de setmana, els dies 12, 13 i 14 de maig, la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha acollit més de 5.000 alumnes de primària i de secundària que han participat en el 'Ciència per a Tothom'. Aquesta iniciativa, que neix de la inquietud dels professors de la UIB per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre els més joves, feia dos anys que se celebrava virtualment a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Algunes de les activitats que hi ha hagut són 'Mètode còmic: il·lustram la fauna de les illes Balears', en la qual de la mà d'un il·lustrador i un científic, els estudiants han après a reconèixer la fauna autòctona i la invasora; 'Tub de Rubens', una mostra visual de la formació dels harmònics de les ones sonores; o 'Connectat amb un nanosatèl·lit', una activitat que explica com és la comunicació amb un nanosatèl·lit equipat amb sensors i construït amb tecnologia de fabricació 3D.

Les activitats s'han dissenyat orientades als diferents nivells educatius. Les demostracions s'han fet a càrrec de devers 500 estudiants universitaris i 90 professors de la UIB que participen a 'Ciència per a Tothom' de manera voluntària.