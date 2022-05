El Senat espanyol aprova una llei que garanteix caixers automàtics a tots els municipis

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, i el senador autonòmic, Vicenç Vidal, han valorat molt positivament l’aprovació d’una Proposició de Llei al Senat espanyol que garanteix el servei de caixer automàtic als municipis amb risc d’exclusió financera, una iniciativa impulsada per Esquerra Confederal (el grup a la cambra alta on participa Vidal) i per Junts per Catalunya.

Apesteguia, que ja ha expressat la seva preocupació per aquesta problemàtica diverses vegades, ha recordat que «a nivell estatal, de 2008 a 2017, varen desaparèixer un 17,6 % dels caixers automàtics, una tendència fortament territorialitzada i que es manté com a constant a zones rurals i a poblacions amb pocs habitants». El coordinador ecosobiranista ha recordat que «segons dades del Banc d’Espanya, el 2017 un total de 4.109 municipis espanyols havia perdut l’única oficina bancària de la qual disposaven, fet que suposava que un 2,7% de la població no disposava d’aquest servei al seu municipi».

Lluís Apesteguia ha finalitzat fent èmfasi en que la Proposta de Llei aprovada estableix dos règims d’instal·lació per a garantir la prestació del servei a tots els municipis amb risc d’exclusió financera: el règim d’instal·lació voluntària, de caràcter preferent, i el règim d’instal·lació obligatòria, de forma subsidiària.

Per la seva part, el senador Vicenç Vidal ha defensat que «revertir l’oblit dels ciutadans que viuen a poblacions petites i la desigualtat flagrant que pateixen és imprescindible». En aquest sentit ha apuntat que «la iniciativa aprovada té per objectiu garantir l’accés als serveis bancaris bàsics mitjançant un servei de caixer automàtic de proximitat, amb independència del municipi de residencia».