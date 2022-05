El Consell de Menorca encarrega un estudi sobre el benestar animal per adaptar i millorar les festes de l'illa

El Consell de Menorca ha encarregat un estudi amb l'objectiu de fer recomanacions en matèria sanitària i de benestar animal per millorar les festes patronals de l'illa, segons ha anunciat el conseller insular de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Miquel Àngel Maria Ballester. Aquesta investigació es traspassarà «als ajuntaments, als veterinaris de camp i a les juntes de caixers, que hauran de fer una feina conjunta per adaptar les recomanacions a les festes de cada poble».

«L'objectiu és treballar conjuntament per millorar els protocols de benestar animal a les festes amb cavalls de l'illa». Així ho ha explicat Maria després de la reunió d'aquest dilluns amb el Grup de Treball sobre Benestar Animal a les Festes de Menorca, un grup impulsat pel Consell de Menorca i format per representants dels ajuntaments, de les juntes de caixers i dels veterinaris de l'illa que atenen els cavalls durant les festes.

Davant la tramitació del projecte de llei de protecció, drets i benestar dels animals al Congrés espanyol, el Consell de Menorca i els ajuntaments volen treballar «per valorar en quina mesura la nova legislació pot afectar el desenvolupament de les festes amb cavalls que se celebren a Menorca», ha explicat. D'aquesta manera, ha subratllat que la finalitat de la constitució del grup de treball és que Menorca «avanci en l'anàlisi del benestar i el bon tracte als cavalls per garantir la continuïtat de les festes i, si cal, millorar-ne la realització».

Durant la reunió, l'investigador Sergi Olvera ha presentat l'estudi encomanat pel Consell de Menorca al Grup de Recerca en Endocrinologia, Fisiologia Reproductiva i Benestar Animal de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​integrat pels doctors Eduard J. Cunilleras, Xavier Manteca i Manel López, a més del mateix Olvera, veterinari i caixer a les festes de Maó.

El grup de treball es tornarà a reunir a mitjans de juny per conèixer i valorar els resultats de l'estudi, així com de les recomanacions per a la millora del benestar dels cavalls que participen en les festes de Menorca.