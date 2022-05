El Govern i el Regne Unit comencen la campanya de seguretat per a turistes el dia que hi ha el primer cas de 'balconing' de la temporada

El Govern de les Illes Balears, a través de l'Agència d'Estratègia Turística (AETIB), i en col·laboració amb l'ambaixada i el consolat britànic, ha anunciat aquest dimecres a Eivissa la posada en marxa d'una nova edició de la seva campanya conjunta per impulsar una imatge de destinació segura al Regne Unit, així com de tolerància zero davant el turisme d'excessos amb vista a aquesta temporada.

Aquest dimecres també s'ha anunciat que un home irlandès de 50 anys es troba en estat greu en l'hospital de Son Espases després d'haver caigut des del balcó d'un segon pis en uns apartaments de Santa Ponça. Segons els mitjans de comunicació, l'home semblava haver consumit begudes alcohòliques i va caure per accident.

Tornant a l'acte d'Eivissa, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha estat l'encarregada, juntament amb l'ambaixador del Regne Unit a Espanya, Hugh Elliott, i el secretari d'estat de Turisme, Fernando Valdés, de presentar la iniciativa, que una vegada més, tindrà com a missatge clau «Stick with your mates» ('Roman amb els teus amics'), i brindarà consells i suggeriments als joves sobre com cuidar-se els uns als altres i ajudar a evitar accidents greus durant les vacances.

La campanya, que va començar el 2019 i arriba ara a la tercera edició, és fruit de l'intens treball efectuat de manera conjunta i es basarà en vídeos i imatges digitals que es distribuiran a través de les xarxes socials i aniran adreçades a joves del Regne Unit que visitin les Illes Balears.

Tot i que la campanya original va arrencar el 2019, la situació provocada per la pandèmia ha fet que s'actualitzi i des del 2021 compta amb la participació de les Illes Balears. Tot amb l'objectiu de posar èmfasi en la necessitat que els turistes britànics prenguin totes les mesures necessàries per gaudir d'unes vacances segures.

Durant la presentació, Armengol ha agraït a l'ambaixada britànica el seu compromís amb les Balears i el «treball conjunt», iniciat abans de la pandèmia, en l'«aposta decidida per un turisme de qualitat, segur, conscient de la realitat que visita i que pugui gaudir d'ella». El Govern, ha explicat la presidenta, «fuig del turisme d'excessos, que no significa turisme d'oci», i per això «va aprovar un decret llei que s'aplica i que està donant els seus fruits».

Armengol ha insistit que «hem començat un camí que no té retorn i que dona seguretat al turista i al resident», un camí que farà que «entre tots i totes siguem capaces d'apostar per aquestes illes de qualitat que tots volem».

Per part seva, l'ambaixador britànic a Espanya, Hugh Elliott, ha assegurat que és conscient de «com d'entusiasmats estaran els joves amb el que poden ser les seves primeres vacances a l'estranger des de fa almenys dos anys.Les Balears són una destinació fantàstica i segura, però volem assegurar-nos que els nostres visitants coneguin les regles locals i sàpiguen com mantenir-se segurs durant una nit de festa».

«Estem treballant estretament amb el Govern de les Illes Balears, les mesures del qual tracten de controlar el consum excessiu d'alcohol i les conductes incíviques. Tots tenim la responsabilitat de conèixer les regles, complir-les i garantir unes excel·lents vacances per a nosaltres i els qui ens envolten», ha afegit durant la seva intervenció.

En aquesta línia, l'ambaixador ha insistit en la idea que «la millor manera de fer-ho és assegurar-se de cuidar dels seus companys: romandre junts en una nit de festa, no deixar que els amics tornin sols al seu allotjament i cuidar-se entre ells».