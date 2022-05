UGT i CCOO reclamen una pujada dels salaris durant el primer de maig

Els sindicats UGT i CCOO han fet una crida a participar en les mobilitzacions d'aquest diumenge 1 de maig, sota el lema 'La solució: apujar salaris, contenir preus i més igualtat', perquè «no es pot mantenir una vida digna a l'arxipèlag amb sis mesos de temporada turística», ha declarat el secretari general de CCOO de Balears, José Luis García, en una roda de premsa.

Els sindicats volen que durant aquesta jornada també se celebrin les últimes conquestes en matèria de drets, com la pujada de l'SMI als 1.000 euros, la reforma laboral, que ha provocat que el 55% dels contractes signats a Balears siguin indefinits, o la revalorització de les pensions conforme a l'IPC. «Els èxits no cauen del cel, s'aconsegueixen amb constància i lluita, l'1 de maig i l'endemà», ha apuntat el secretari general d'UGT de Balears, Lorenzo Navarro.

Aquest PRIMER de MAIG hem de celebrar la conquesta de la #ReformaLaboral, però també exigir #ApujarSalaris per a fer front a la inflació desbocada.



Hi ha SOLUCIONS. Participes?



Contenir preus.

ApujarSalaris.

Igualtat. #SomosUGT #1Mayo2022 #LaSolución pic.twitter.com/DaVv1Q0k65 — UGT Balears (@UGTIllesBalears) April 22, 2022

Els líders sindicals han reclamat a les persones treballadores que pressionin al carrer, juntament amb UGT i CCOO, per exigir pujades salarials, per tal d'evitar «la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies i protegir els col·lectius més vulnerables perquè no creixi la desigualtat», han afegit. «Cal que pugin els salaris, no només perquè no hi hagi pèrdua de poder adquisitiu sinó perquè el consum intern tiri de l'economia, perquè la pandèmia ha demostrat que se surt abans de les crisis si la gent maneja diners, perquè les rendes de la gent ja se n'han ressentit prou, perquè els treballadors tornin a pagar l'ànec d'aquesta crisi», ha recalcat Navarro.

Pel que fa a les queixes del sector de l'hostaleria, Garcia ha concretat que «ara pot passar factura als empresaris que han apostat per precaritzar les condicions de treball durant molt de temps i quan la situació ha millorat i es redueixen les taxes d'atur, tenen dificultats perquè els treballadors busquen millors condicions».

En aquest sentit, el representant de CCOO ha demanat una reflexió entre el Govern, la patronal i els sindicats perquè, a parer seu, «no poden viure 1,2 milions de persones amb sis mesos de feina a Mallorca, però a Eivissa i Menorca és fins i tot menor». «Amb sis mesos de temporada és totalment insuficient i insostenible poder mantenir una vida digna, amb uns preus de l'habitatge disparats», ha reiterat.

Manifestacions

La manifestació de Palma parteix a les 12.00 h de la plaça d'Espanya cap al Parc de la Mar. La de Maó, a la mateixa hora, anirà des de la plaça de l'Esplanada a la Plaça Miranda; i la d'Eivissa, a les 12.30 h, del carrer de Navarra a Vara de Rey.