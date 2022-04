Aquest dissabte s'inaugura un mural de Joan Aguiló a la Plaça de Mercat de Maria de la Salut dins el programa Maria Reflexiona

La Fundació Vicente Ferrer de les Illes Balears, l'Ajuntament de Maria de la Salut i les distintes entitats del poble amb el suport de la Direcció general de Cooperació del Govern han desenvolupat un projecte de sensibilització per a la transformació social, donant veu i protagonisme al rol de les dones en el món rural.

Amb motiu de la clausura del projecte Maria Reflexiona , dissabte dia 30 d’abril es farà la inauguració d’un Mural participatiu creació de l’artista Joan Aguiló a la plaça del Mercat del poble de Maria de la Salut.

Un projecte que ha volgut crear un espai de reflexió i de diàleg obert sobre el paper decisiu que han desenvolupat al llarg dels anys i que encara tenen avui en dia les dones a les zones rurals, des d’una perspectiva local-global. Han estat uns 3 mesos de treball participatiu de tot el poble, amb contacontes, exposicions, taules rodones, investigacions de paraules damunt el món rural actual i dels seus avantpassats, vídeos, la veu de dones que han viscut els anys de la postguerra, explicant les seves responsabilitats i els seus lideratges, els canvis que aquests 80 anys han viscut tan la dona com la ruralia i alhora s'han conegut diferents dones de l'Índia, on treballa la Fundació Vicente Ferrer, i així analitzar les causes que provoquen les desigualtats entre persones, comunitats i països. El gran objectiu d'aquest projecte ha estat generar un canvi en els valors, actituds i comportaments de la societat per afavorir la construcció d’una ciutadania global, compromesa amb la reducció de les desigualtats i el desenvolupament sostenible.

Cal ressenyar la implicació del teixit associatiu del poble de Maria de la Salut, preocupat per recuperar les seves arrels i la pèrdua d’identitat del seu poble. Les associacions són: Associació Juvenil Rock’n Rostoll; Grup Esplai Es Rebrot; Col·lectiu Blat Xeixa; Penya Barcelonista Maria de la Salut; Escola Municipal de Futbol de la Penya Barcelonista; Associació de la Tercera Edat; Casal de Joves de Maria; Associació Cultural Fent Carrerany; Club d’escacs de Maria de la Salut; Associació de Pares i Mares d’alumnes de Maria; Associació Música de Maria; Colla de Xeremies de Maria; Colla Dimonis del Infernets; Associació Segona Ona; APIB XMaria; FC Maria de la Salut i Club Ciclista Maria de la Salut.

Sempre s'ha tingut la dinàmica d'arribar a més gent i poder difondre el missatge, creant xarxes socials de Maria Reflexiona, obertes i participatives, on s’han publicat testimonis de dones vinculades amb el món rural, paraules perdudes del camp que han recollit els infants a través dels seus padrins i padrines i el professorat de l’escola de Maria (ruralpedia), receptes de productes locals, així com també testimonis de les passades formes de vida al poble. Totes relacionades amb el món rural i que posen en valor el paper de la dona al camp i una cultura desconeguda per a molts. També s’ha fet un treball recopilatori d’imatges antigues i testimonis gràcies a la col·laboració de la revista local de l’Associació Fent Carrerany.

El pròxim 30 d’Abril a la Plaça del Mercat de Maria de la Salut a les 11.00 hores, es farà la inauguració, on la música i la paraula i amb un bon dinar d'un dels plats més ancestrals de Maria com són els 'Fideus de Caseta' li donaran el caràcter festiu que mereix el Mural de Joan Aguiló d'uns 50 m2, que també comptat amb la col·laboració de les famílies del poble, i d'infants de totes les edats que posaren el seu art amb les seves pinzellades,per reflectir la dona pagesa dels anys 40-50, treballant fent les garbes de blat al camp de Montblanc.

El treball artístic d'en Joan Aguiló és el resultat d’una composició de diferents imatges extretes de les fotografies compartides per un testimoni. A través de les xarxes de Maria Reflexiona una al·lota de Maria de la Salut ens va compartir unes fotografies on apareix la seva repadrina, la protagonista del mural. La seva padrina i filla de la dona pagesa que surt al Mural, va participar també a una sèrie de trobades prèvies amb Joan Aguiló i Catalina Florit i altres dones i gent del poble per tal de recopilar testimonis, idees i relats de les autèntiques protagonistes de la iniciativa i que ajudaria a escollir la imatge finalment plasmada sobre la paret de marès de la Plaça del Mercat.

El lloc escollit per a la realització del Mural no ha estat fortuït sinó que es va decidir per la Plaça del Mercat perquè és un lloc on es reuneixen les famílies, amb un parc infantil al centre, on la paret que s’ha pintat abans estava plena de grafits sense cap sentit i ara té una composició artística plena de significat com a resultat d’una proposta popular.

El missatge és que junts podem contribuir a construir un futur ple d’oportunitats pel col-lectiu de les persones que viuen o treballen a l'entorn rural i alhora aconseguir un món millor on viure amb honestedat i igualtat.