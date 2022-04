El geògraf Josep Antoni Prats, Edicions Aïllades i ‘La ràdio a l’escola’, Mencions Sant Jordi 2022 de l’IEE

L’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) lliurarà les Mencions Sant Jordi 2022 aquest diumenge, 1 de maig, a les 19:30 h, a l'Auditori des Caló de s'Oli de Sant Josep. Carol Bonet i Juanjo Ferrer presentaran la gala, acompanyats de Vicent Ribas Ite i dels grups Pvssydònia i Endèmics.

Enguany, la Menció d’Honor Sant Jordi és pel geògraf Josep Antoni Prats i Serra, per la seva tasca d'investigació i promoció del coneixement de la nostra geografia, que ha permès, tant al professorat com a la resta de la societat, conèixer a fons indrets i característiques del nostre territori. L’Editorial Edicions Aïllades, dirigida per Ramon Mayol, serà guardonada amb la Menció a la Producció Cultural, com a reconeixement a una producció cultural recent en qualsevol format, que destaqui per promoure la llengua i la cultura de les Pitiüses.

A més a més, el projecte ‘La ràdio a l’escola’, coordinat per Vicky Alemany i Franch, rebrà la menció jove; aquesta és destinada a una persona o col·lectiu jove que treballi per al jovent. Hi participen 14 escoles i instituts d'Eivissa: els CEIPs de Puig d'en Valls, s'Olivera, sa Graduada, Can Raspalls, Santa Gertrudis, Sant Antoni, Sant Carles, Can Misses, l'Urgell; i els instituts de Sant Agustí, Algarb, sa Serra, Quartó del Rei i Balàfia.

La Menció d’Honor Sant Jordi va néixer el gener de 1989, quan l’Assemblea General de socis de l’IEE es proposà instituir unes Mencions Honorífiques que fossin un reconeixement públic de la feina que han realitzat i realitzen persones i entitats a favor de la nostra llengua i cultura. Les altres dues distincions varen ser afegides l’any 2010 per la Comissió Executiva de l’IEE.