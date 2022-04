Arriba la Diada per la llengua de Formentera

Aquest divendres, 29 d'abril, arriba la segona edició de la Diada per la llengua de Formentera, que organitzen l'Obra Cultural Balear de Formentera i Plataforma per la Llengua Illes Balears. Una jornada de reivindicació del català com a llengua de cohesió social i per la normalització lingüística.

En concret, al matí, al CEIP Mestre Lluís Andreu, faran el 'Saberuts de Formentera', el concurs de preguntes sobre la cultura de Formentera. A partir de les 18.30 h, al Jardí de les Eres de Sant Francesc hi haurà sonada i ballada de Capgrossos. I finalment, a les 20.30 h, hi haurà les actuacions musicals d'Imaràntia i Joan Murenu i una colla de gent bona.

Durant tota la Diada hi haurà una paradeta de l'ONG del català amb marxandatge, informació de l'entitat i voluntaris.