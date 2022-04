Dos anys després, torna la trobada de Sant Jordi dels escoltes de Mallorca

El pròxim cap de setmana 23 i 24 d'abril, tendrà lloc a Poble Nou (Alcúdia), una trobada de caps de totes les entitats escoltes de Mallorca. El Sant Jordi és una trobada que fan anualment els escoltes per celebrar el patró de l'escoltisme.

Enguany es recupera aquesta trobada però la fan només per a caps, perquè volen agrair-los la feina feta per mantenir viu l'escoltisme durant aquests anys de pandèmia. És un espai de retrobament personal i grupal, un espai per reconèixer la feina feta i pensar en el futur.

Els caps escoltes són gent compromesa amb la societat i l'entorn que ens envolta, és per això que el dia de Sant Jordi rebran la flama del Correllengua, faran servei a la finca del Poble Nou i celebraran un debat amb el GOB, Terraferida, Extinction Rebelion i Scientist Rebellion sobre els reptes ecoambientals del segle XXI a Mallorca. El diumenge hi haurà càpsules formatives amb entitats com EnergyControl, 4events Escoltisme i Guiatge i s'Altra Senalla.

Els organitzadors esperen, amb aquesta trobada, donar una empenta endavant a l'escoltisme donant les gràcies per la feina feta i mirant cap als reptes del futur, sense por, amb il·lusió i la bona voluntat que caracteritza l'escoltisme.