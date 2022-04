L’alumnat de les Balears torna el proper dilluns a les aules sense l’obligatorietat de dur màscara

La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha remès als centres educatius unes indicacions per a l’aplicació de la nova normativa estatal que modifica l’obligatorietat de l’ús de màscara als interiors. Concretament el Reial Decret 286/2022 de 19 d’abril determina l’obligatorietat de l’ús de la màscara per a les persones majors de sis anys únicament als centres sanitaris, sociosanitaris i als mitjans de transport públic.

Per la qual cosa deixa de ser obligatori l’ús de la màscara als espais interiors també als centres educatius.

Per a l’alumnat només serà obligatori l'ús de màscara en el transport escolar o en el cas de fer servir transport públic en una sortida o viatge, quan no es pugui garantir la ventilació adequada dels espais o es produeixin aglomeracions.

Per als treballadors (professorat i personal no docent) es recomana l'ús de màscara quan no es pugui mantenir la distància d'1,5 m o per a les persones vulnerables en qualsevol situació, i només es podrà imposar l'obligatorietat en funció de l'avaluació de riscs del lloc de treball, que hauran de fer els serveis de prevenció de riscos laborals corresponents. En tots els casos, es recomana mantenir les mesures de ventilació i higiene

Aquestes indicacions estaran subjectes a revisió ja que el Ministeri de Sanitat ha anunciat que la propera setmana publicarà un document específic per als centres educatius.