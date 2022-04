Dues dones cossieres participen per primera vegada en el ball de cossiers a Inca

Aquest diumenge de Pasqua ha estat l'estrena de dues dones, Xesca Maria Pons i Marga Mateu, com a cossieres en el tradicional ball que es fa a Inca.

El ball dels cossiers es va recuperar a la ciutat l'any 1992 i enguany ha estat el primer en que les dones podien exercir de cossieres, ja que fins ara només podien representar el paper de 'Dama'.

El primer ball de dues dones cossieres ha tengut una molt bona acollida entre la ciutadania. L'Ajuntament d'Inca també ho ha valorat com un avanç molt positiu i la presidenta del Govern, Frnacina Armengol ha declarat: «orgullosa del poble i de les dones que segueixen obrint camí i orgull de tradicions que entenen que s'avança amb les dones o no hi ha futur

Els cossiers de la Revetla d'Inca ballen dos pics a l'any. Un per Pasqua i l'altre pel dia de Santa Maria la Major, una setmana abans del Dijous Bo.