'La UOM arreu de Mallorca' arriba a tretze municipis de l'illa

Tretze municipis de Mallorca participaran en el programa 'La UOM arreu de Mallorca', impulsat per la Universitat Oberta per a Majors de la Universitat de les Illes Balears. Inclou cinc conferències de temes diversos, que s’impartiran durant els mesos de maig i juny.

El programa de conferènciesEscolta el document que s’inclouen a 'La UOM arreu de Mallorca' tracten temàtiques com ara les adversitats meteorològiques a la Mediterrània, la defensa del patrimoni cultural i natural, la pol·linització de les plantes, la química a la cuina, la nutrició i la dieta mediterrània, el canvi climàtic, les tecnologies de la informació i la comunicació en la gent gran, el masclisme, les emocions o el futur de les pensions, entre d’altres.

Els municipis que enguany participen en La UOM arreu de Mallorca són Algaida, Calvià, Campos, Deià, Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor, Petra, Pollença, Sencelles, Sineu i Sóller.

La presentació ha tengut lloc a Sa Riera el dimarts 12 d’abril. Hi han intervengut la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta, doctora Magdalena Brotons; el director de la Universitat Oberta per a Majors, doctor Antoni Gamundí; la directora insular de Promoció Sociocultural del Consell de Mallorca, senyora Carolina Abat; el responsable d’Acció Social de CaixaBank, senyor Diego Miguel Riera; i el director de Relacions Externes d’El Corte Inglés, senyor Antonio Sánchez. També hi eren presents els regidors i tècnics dels ajuntaments que participen en aquest programa.