Salut internalitza el servei de transport no urgent de les Illes Balears

El Servei de Salut de les Illes Balears internalitzarà el servei de transport programat no urgent, a partir del primer de maig, per un import total de 8.917.917 €. El Servei de Salut donarà l'encàrrec de gestió a l'empresa pública GSAIB. La prestació del servei de transport sanitari terrestre no urgent per part de l'empresa GSAIB té un cost estimat anual de 12.479.603 €, incloses les inversions inicials.

La cartera de serveis del Sistema Estatal de Salut inclou el transport sanitari no assistit, el qual és l'indicat per al trasllat especial de malalts i accidentats que no requereixen assistència tecnicosanitària en ruta. Tenen dret a aquesta prestació les persones malaltes o accidentades quan rebin assistència sanitària en els centres propis o concertats, els quals, per impossibilitat física o altres causes exclusivament clíniques, no puguin fer ús del transport ordinari.

Fins ara, aquest tipus de servei l'han cobert empreses privades adjudicatàries del corresponent contracte de transport sanitari. En concret, amb data 26 de novembre de 2016 es va signar el darrer contracte del servei de transport sanitari terrestre no urgent a les Illes Balears amb l'empresa Servicios Sociosanitarios Generales, SL, per un import de 43.700.000€ i una durada de 48 mesos (prorrogable per un màxim de 24 mesos).

L'objectiu del Servei de Salut d'internalitzar el servei de transport no urgent és millorar tant el nivell de qualitat en l'assistència prestada als usuaris com l'eficiència en la gestió d'un servei tan fonamental com aquest.

Amb la internalització del servei, GSAIB assumirà la posada en marxa d'un parc de vehicles de 118 ambulàncies i subrogarà 245 professionals distribuïts de la manera següent:

• 182 conductors

• 23 ajudants portalliteres

• 15 portalliteres

• 16 telefonistes

• 3 administratius

• 3 caps de tràfic

• 1 director d'àrea

• 1 cap d'equip

• 1 ajudant mecànic