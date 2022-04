Uns 50 negacionistes acudeixen a la 'Marcha por la libertad' contra la gestió «abusiva» dels governs

Poc èxit de convocatòria dels negacionistes. Prop d'unes 50 persones han participat aquest dissabte en una nova 'Marcha por la libertad' a Palma, en aquesta ocasió sota el lema 'Stop Abús Polític-No a les guerres: enfront del globalisme, sobirania individual'.

Segons ha informat Rafael Giménez, portaveu de Baleares Acción, «l'objectiu d'aquesta marxa és expressar lliurement la pressió que sent la ciutadania, des de fa més de dos anys, per part de les administracions públiques, que han pres una línia enormement abusiva en la manera de gestionar, ficant-se en la vida individual de les persones i vulnerant drets fonamentals».

«En aquests últims dos anys els governs han vulnerat els nostres drets fonamentals i ens han discriminat per pensar diferent de la versió oficial, tot això mentrestant, tanmateix, no s'ha demostrat que la màscara o la vacuna siguin efectives; és més, tot ha continuat igual i fins i tot ha empitjorat», ha emfatitzat Giménez, qui ha afegit que «les mesures preses des del principi per a combatre la pandèmia no tenen sentit».

Així mateix, el representant de Baleares Acción ha lamentat que «les mateixes administracions públiques volen ara prendre partit en un conflicte bèl·lic, com el d'Ucraïna, per al que no hi ha raons històriques que el justifiquin, enviant armes amb els impostos de tots».

En aquest punt, ha puntualitzat, «òbviament no s'està negant ni la pandèmia, ni tampoc la guerra a Ucraïna, perquè és evident que hi ha una població civil que està sofrint i a la qual cal ajudar, però el que s'està fent és enormement contrari al suport que requereixen».

«Ens estan empenyent a una societat de la malaltia, a fer negoci d'aquesta i també de la guerra, la qual cosa porta a la societat en el seu conjunt a un desastre pròxim», ha advertit.