Experts internacionals en sostenibilitat visiten les instal·lacions de Tirme i s'interessen per l'aposta en el tractament integral de residus

Un grup d'experts internacionals en sostenibilitat han visitat aquests dies les instal·lacions del parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca (Tirme) en el marc de la Cimera de Destinacions Sostenibles.

Segons ha informat el Consell aquest dissabte, la vicepresidenta i consellera insular de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, i el director insular de Residus, Juan Carrasco, han visitat les instal·lacions de Tirme amb personal internacional expert en sostenibilitat, en el marc de la Cimera de Destinacions Sostenibles organitzada per la Fundació Mallorca Turisme del Consell, en coordinació amb l'Organització Mundial del Turisme.

Com a part del programa social de les jornades, els experts han comprovat de primera mà els projectes de sostenibilitat que es duen a terme a Mallorca. Tirme i el model de gestió integral de residus implantats a l'illa són «els exemples de bones pràctiques que han pogut observar».

La idea és aconseguir l'objectiu estratègic de residu zero que promulga la filosofia de l'economia circular. El fet insular posa a Mallorca en una situació més complexa que altres territoris i, per això, és necessari continuar treballant «per una illa sense residus».

Sobre la visita amb experts internacionals, Ribot ha destacat que «no es pot ser sostenible si no tothom ho és alhora. Si es vol aconseguir la Mallorca sostenible del demà, s'ha d'apostar pel projecte transformador 'Tanca el cercle' que desenvolupa el Consell, per tal d'aconseguir un veritable canvi de model».

«Queda molta feina per fer, hi ha molts exemples parcials i simbòlics, i estic convençuda que cada vegada som més els que veiem que amb l'emergència climàtica és més important que mai 'tancar el cercle' i convertir els residus en recursos», ha conclòs Ribot.

El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell continua treballant en el projecte de construcció de cinc plantes noves de compostatge, un pla estratègic per a tancar el cercle de la matèria orgànica a Mallorca.

Tal com han indicat des del Consell, l'economia circular «té com a objectiu que el valor dels productes i els materials es mantingui en l'economia el major temps possible. Es tracta d'implementar una economia nova, no lineal, basada en el principi de tancar el cicle de vida dels productes, serveis, residus, materials, aigua i energia. D'aquí la importància cabdal del sector de residus en aquest sistema basat en la sostenibilitat econòmica, ambiental i social».

En definitiva, amb aquest visita a Tirme «s'ha volgut demostrar que Mallorca és referent en matèria d'economia circular, impulsant projectes innovadors a través de grans aliances amb sectors estratègics i amb els agents socials».