Cinema de Revolta projectarà 'Ghandi' amb un productor i una actriu vinculats a Mallorca

'Cinema de revolta' projectarà el 12 d'abril a partir de les 18.00 hores en l'Arxiu del Regne de Mallorca la pel·lícula 'Ghandi' amb el productor i actrius vinculats amb l'Illa.

Segons han informat des de 'Cinema de revolta' aquest divendres, 'Ghandi', la producció dirigida per Richarc Attenbough i guanyadora de vuit Oscars, és un recorregut per la trajectòria de Mahatma Ghandi, des de l'inici de la seva lluita per la igualtat i els drets humans, quan era jove abogat en la Sud-àfrica de finals del segle XIX, fins al seu assassinat, el 1948, pràcticament coincidint amb la declaració d'independència de l'Índia britànica, que va quedar separada en Índia i Pakistan.

Ghandi i els seus partidaris apostaren en tot moment per la resistència no violenta, tot i les accions repressives que va posar en marxa l'Imperi Britànic.

La pel·lícula fou produïda per Michael Stanley-Evans, qui va morir el 2004 i residí a Sóller.

La inclusió de 'ghandi' en el cicle de 'Cinema de Revolta', organitzat amb motiu dels 500 anys de la Germania de Mallorca, pretén contemplar una variant infreqüent, la revolta pacífica, de la qual el dirigent hindú ha estat una dels grans referents. No va ser el cas dels fets que visqueren els mallorquins en del segle XVI, ja que a la violència de la revolta es va afegir una violenta repressió.