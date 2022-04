CCOO denuncia les «pràctiques tèrboles» de l'empresa Grupo Torneo Seguridad

CCOO de l'Hàbitat de les Balears denuncia davant Inspecció les «pràctiques tèrboles» de l'empresa Grupo Torneo Seguridad S.L..

Entre altres males pràctiques, CCOO exposa acomiadaments sense preavís i, fins i tot, estant de baixa mèdica i sense haver finalitzat l'obra o servei per als quals els treballadors varen ser contractats, jornades maratonianes de fins a 12 hores sense respectar les 13 hores de descans entre jornada i jornada, no lliurament de la uniformitat reglamentària, llargs desplaçaments per tot Mallorca per a acudir al lloc de feina i viceversa sense que la mercantil aboni quilometratge, temps de desplaçament ni dietes.

«Aquestes són només algunes de les pràctiques dutes a terme per Grupo Torneo Seguridad S.L., empresa de seguretat privada amb seu central a Sevilla, que ni tan sols té delegació a les Balears ni una persona amb formació adequada que exerceixi les funcions de delegat a Mallorca i els serveis principals dels quals al llarg de tota l'illa estarien referits a vigilància d'habitatges residencials desocupats, rodatges de pel·lícules de conegudes plataformes, servei d'acudir a residències privades a Mallorca», expliquen.

Per a CCOO, resulta «especialment lesiu» per a la plantilla d'aquesta empresa (principalment integrada per auxiliars de servei -als quals es contracta, sempre que hi ha rodatges, per a realitzar jornades nocturnes de fins a 12 hores ininterrompudes; així com per vigilants de seguretat) haver de realitzar llarguíssims desplaçaments amb els seus vehicles particulars per acudir als seus llocs de feina en municipis de Mallorca tan diferents com Palma, Marratxí, Cala Figuera, Santa Maria, Artà, Sa Cabana, Bunyola o Valldemossa sense incentiu econòmic de cap mena ni dietes. «Els treballadors perden doblers per anar a treballar, i això en base a clàusules de dubtosa legalitat en els seus contractes, en virtut de les quals poden derivar-los a qualsevol punt de l'illa», remarquen.

Una sèrie de pràctiques que ja han estat objecte de dues denúncies davant la Inspecció de Treball per part de CCOO (tenim coneixement que el Departament de Seguretat Privada de les Balears ja hauria realitzat, també, alguna visita d'inspecció a aquesta empresa, havent constatat que una treballadora estava prestant servei sense uniformitat).

Des de la Federació de CCOO de l'Hàbitat de les Balears no descarten recórrer a mesures de major contundència contra «aquesta empresa de fora de l'illa que opera a Mallorca fent gala d'aquest tipus de presumptes abusos contra els treballadors».