Col·lectius LGTBIQ+ i del feminisme transinclusiu de les Balears responen de forma «organitzada i combativa» contra l'odi i l'exclusió

Diferents col·lectius LGTBIQ+ i del feminisme transinclusiu han emès un comunicat com a resposta organitzada a la presentació del llibre Nadie nace en un cuerpo equivocado: éxito y miseria de la identidad de género dels autors Marino Pérez i José Errasti, a la Universitat de les Illes Balears (UIB), «avalat i promocionat per la Junta de la Facultat de Psicologia». «La Càtedra de Gènere liderada per Esperança Bosch i la Facultat de Psicologia no té cap vergonya de dur una conferència a la nostra Universitat que perpetua i legítima el discurs d’odi contra les persones trans i contradiu la normativa internacional», han denunciat.

Aquest acte s’ha suspès després que 200 persones es concentressin davant l’edifici de la facultat. «Davant això, uns minuts abans de l’hora programada, la UIB ha decidit cancel·lar l’acte per no poder garantir la seguretat de la xerrada, en cap cas posicionant-se clarament en contra de la divulgació d’un argumentari que ataca les persones trans», han declarat.

«En nombroses de les seves entrevistes públiques recollides pels mitjans d'ultradreta i ultracatòlics, Errasti i Pérez no han dubtat en negar i ridiculitzar les vivències de les persones trans i en repetir l'argumentari de la transfòbia organitzada que ataca a les dones trans en l'esport o construeix mentides», han denunciat. «Els autors no dubten en disfressar el seu discurs d'odi d'academicisme i, per enèsima vegada, es posa de manifest qui són els reaccionaris trànsfobs i quines són les estructures que els sustenten».

En aquest sentit, han declarat que «és intolerable que es reprodueixin aquest discurs d’odi atacant a una comunitat profundament vulneranitzada», han declarat. Davant aquests fets, han volgut «d'assenyalar a la UIB com a còmplice de la transfòbia. Permetent la realització d’una conferència que atempta contra els drets trans».

«És extremadament greu veure com la Universitat que sense complexos diu defensar els valors feministes i la comunitat LGTBIQ+ en un exercici descarat de pink i purplewashing, fent minuts de silenci el 25N o posant el logo lila a les seves xarxes». En aquest sentit, han declarat que «contra l'odi i l'exclusió, rebran una resposta organitzada i combativa, ja vingui l'ofensiva reaccionària en format d'autobús o en format conferència»; «les feministes, activistes i col·lectius dels moviments socials de Mallorca ens posicionam fermament devora la comunitat trans i els seus drets, per la justícia social, la diversitat, la democràcia i contra els discursos d'odi!», han conclòs.

El comunicat està signat per Sa Clau de s’Armari, Transverxia Menorca, Ben Amics, Col·lectiu de joves revolucionaris AURORA, Esquerra Independentista de Mallorca, Feministes Combatives Mallorca, Ses Foneres Col·lectiu Transfeminista de Menorca, Cup-Crida per Palma, Psicología Crítica y Combativa, Joventuts Llibertàries, Acció feminista i Ateneu L’Elèctrica.