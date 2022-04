Cladera: «Mallorca és la capital mundial del turisme sostenible»

El Palau de Congressos de Palma ha acollit la primera jornada de la Cimera de Destinacions Sostenibles organitzada per la Fundació Mallorca Turisme del Consell, en coordinació amb l'Organització Mundial del Turisme.

'Liderant la transformació' pretén promoure el coneixement de les millors pràctiques de sostenibilitat ambiental, social i econòmica que es desenvolupen al món. Per això, hi participen ponents de diferents territoris que intercanvien coneixement i experiències entorn dels reptes de la gestió de l'aigua i dels residus, l'economia circular, l'anàlisi de dades per a la presa de decisions en clau sostenible i el desenvolupament humà. Els participants són representants institucionals, d'empreses privades i de la societat civil, entre els quals hi ha acadèmics, empresaris, periodistes i professionals que lideren iniciatives sostenibles arreu del món.

Al mateix temps, Mallorca també es projecta internacionalment durant dos dies com una destinació sostenible. En total, hi ha 230 assistents. També hi ha altres 100 persones que ho segueixen de manera telemàtica.

La presidenta del Consell, Catalina Cladera; Isabel Oliver, de l'Oficina del Secretari General de l'Organització Mundial del Turisme i el batle de Palma, José Hila, han inaugurat l'esdeveniment, organitzat per la Fundació Mallorca Turisme i l'OMT.

Cladera ha expressat la seva satisfacció perquè Mallorca sigui «la capital mundial del turisme sostenible durant la celebració d'aquesta cimera internacional» i ha assegurat que «no ens conformam amb això, ho volem seguir essent més enllà d'aquesta trobada».

«Mallorca ho té tot per ser un referent en turisme sostenible», ha expressat la presidenta.

«Som destinació líder a tot el món, de qualitat i durant tot l'any, amb un sector capdavanter i ja tenim feina feta amb lleis pioneres com la de canvi climàtic, residus i la nova llei turística i sobretot, tenim unes institucions que mobilitzam recursos per accelerar la transició cap a un model de turisme més sostenible, amb una inversió històrica de Fons Next Generation».

La presidenta ha aprofitat per destacar, durant la seva intervenció, la «voluntat compartida de les institucions, sector privat, agents econòmics i socials i la societat mallorquina de treballar cap a un model de turisme més sostenible ambiental, social i econòmicament». Finalment, ha assenyalat: «Anam de la mà amb l'OMT i ja hem demanat que aquesta no sigui la darrera vegada que organitzam una trobada com aquesta, que en poguem fer una altra els propers anys».

«No és per atzar que ens trobam a Mallorca, és estar al lloc adequat» ha expressat Bel Oliver, en referència a la feina feta en «innovació, capacitat d'adaptació del sector turístic i la voluntat dels governs de Mallorca, les Balears i l'Estat per impuslar el turisme que respecta els drets humans i que és sostenible».

Per altra banda, Hila ha explicat: «És un honor per a Palma acollir la cimera de Destinacions Sostenibles, un tema de vital importància per a la nostra ciutat i les nostres illes. És una oportunitat per implementar al nostre dia a dia i que ens permetran seguir avançant i aprendre pràctiques de sostenibilitat ambiental, social i econòmica».