El Govern amplia amb 66 busos la xarxa de transport interurbà i duplica les freqüències del tren

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, acompanyat del director de Mobilitat i Transport Terrestre, Jaume Mateu, ha presentat aquest dimecres les mesures de transport públic emmarcades dins del pla de xoc del Govern per a mitigar l’impacte de la guerra. En el moment en què els preus de combustible s’han encarit molt, el Govern proposa el transport públic com a una «bona alternativa als desplaçaments amb el cotxe privat, una alternativa més sostenible i a la vegada molt més econòmica per als usuaris».

Ha explicat el conseller Josep Marí: «Posam en marxa un ambiciós pla de reforç del transport públic a Mallorca, reforçam connexions, incrementam freqüències i posam més busos en circulació, alhora que duplicarem les freqüències dels trens en hora punta. I a aquesta aposta per incrementar serveis se suma l’esforç per mantenir les tarifes d’aquest transport públic, de manera que sigui l’Administració i no els usuaris qui assumeixi l’encariment dels costos de l’energia dels trens i dels busos».

Increment de freqüències de bus i tren

El conseller ha presentat com a primera mesura per a fer front al nou context econòmic l’increment de les freqüències del transport públic a Mallorca. D’una banda, a partir de divendres, dia 8 d’abril, en el servei de bus es reforcen les línies troncals entre les zones amb més demanda i Palma amb freqüències de pas altes a les hores centrals del dia. També es reforça l’oferta per als treballadors a les zones turístiques i les zones costaneres de Calvià, badia d’Alcúdia, costa de Llevant, Cala Rajada i la vall de Sóller, amb un servei urbà amb altes freqüències per als viatges locals de treballadors i visitants. A més, es posen en marxa tres de les quatre línies de l’Aerotib amb incorporació de parades a la demanda as Pont d’Inca Nou i sa Pobla.

Això representa que a partir de divendres s’activen deu línies més dins la xarxa de bus TIB, que passen de les 52 actuals a 62. I una vintena d’aquestes amplien el servei. Això vol dir que entre els pobles de Mallorca circularan 66 busos més a partir d’aquest mes. Un increment de servei que suposarà la incorporació de 161 conductors.

D’altra banda, el servei ferroviari també es veurà reforçat a partir del 29 d’abril, amb més freqüències en hora punta. Hi haurà un tren cada deu minuts entre Palma, Marratxí i Inca, la qual cosa duplicarà la freqüència actual, que és de vint minuts. A més, els usuaris tindran un tren cada quaranta minuts des de Manacor i sa Pobla, quan en aquests moments tenen una freqüència d’una hora. Les noves freqüències s’aplicaran en tots dos sentits i de dilluns a divendres.

Bons de 5 euros i gratuïtat per als refugiats

Una altra mesura per a facilitar la mobilitat als nous usuaris del transport públic és convidar els residents que encara no tenen la Targeta Intermodal que se’n facin una. Per això, es donen bons de 5 euros als usuaris que des d’ara i fins al 30 de juny es facin per primera vegada la targeta del transport del TIB. Amb això es dona una opció als ciutadans que habitualment es mouen amb vehicle privat i que ara n’han vist incrementada la despesa per l’encariment dels preus del combustible.

Des de la Conselleria també es vol facilitar als refugiats, tant víctimes de la guerra d’Ucraïna com d’altres conflictes, la seva integració a les Illes Balears i se’ls faciliten viatges gratuïts. Per a informació del servei i de les noves mesures es pot consultar el web tib.org.

Se supera en un 11% la demanda pre Covid

Durant el mes de març hi ha hagut un increment d’usuaris tant del tren com del bus. La tendència a l’alça de la demanda durant aquest hivern s’ha accelerat aquest darrer mes. Durant el primer trimestre d’enguany el transport públic interurbà supera la demanda que hi va haver en l’època pre Covid. Concretament hi ha hagut un increment del 10,84 % respecte del mateix període de l’any 2019. El creixement més significatiu ha estat el de la demanda de la xarxa de busos amb un increment del 22,19 %, si es compara el primer trimestre d'enguany amb el mateix període de l’any 2019.