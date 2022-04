SIAU convida els docents a explicar quin sistema educatiu volen

«De les cavernes del sindicalisme neix un nou sindicat, SIAU». Així es va presentar dilluns el nou sindicat (Sindicat Independent, Autònom i Unitari) a través del qual volen donar veu als «vertaders professionals de l’ensenyament».

Com varen anunciar, des de SIAU volen «tornar la veu als vertaders professionals de l'educació: els i les docents». Així doncs, inicien en els centres educatius públics una campanya de recollida d'informació per a saber l'opinió sobre els nous currículums gestats al marge de la participació de la comunitat educativa, les «noves» metodologies pedagògiques que es volen implantar, la formació dels professionals i moltes altres qüestions que s'aniran posant sobre la taula. «L'opinió que de veres ens importa és la dels i les professionals que viuen la realitat de l'aula i no la dels buròcrates que fa anys i panys que estan tancats dins els despatxos», han remarcat.

Per tot això, conviden els docents a fer-los arribar la seva opinió sobre quin sistema educatiu volen i sobre tot allò que els preocupa de la seva professió. Els pròxims dies contactaran amb els centres públics de les Illes per tal d'iniciar aquesta campanya de recollida d'informació.

«No serà a través d'un formulari de pregunta tancada al pur estil «sí o no» a què ens tenen tan acostumats, sinó a través d'una altra fórmula amb la qual tots i cadascun dels i les docents us pugueu expressar. En tot cas, si el vostre centre no us facilita la transmissió d'informació, podreu contactar directament amb SIAU a través de l'adreça arasitenslaveu@siau.cat. Volem saber quin sistema educatiu desitgeu tenir els i les que esteu al peu del canó», han explicat.