Organitzen una xerrada a Palma sobre la División Azul amb el revisionista Juan José Negreira

El Ministeri de Defensa espanyol ha organitzat, per al proper mes d’abril, una xerrada al Centre de Història i Cultura Militar (Palma) amb el revisionista Juan José Negreira Parets (Palma, 1957), per tal de xerrar sobre els voluntaris de les Balears que varen formar part de la División Azul. Així ho ha denunciat a través de Twitter el compte @smantifeixistes, aquest dimarts, afegint-t’hi una imatge mosaic amb retalls i fotos del personatge en qüestió:

INVESTIGACIÓ: El Ministerio de Defensa espanyol convida un neonazi de CEDADE a fer xerrades sobre la División Azul. Desemmascarem el fals historiador Juan José Negreira Prats.

Dona suport al teu col·lectiu antifa local.#SomAntifeixistes pic.twitter.com/KUQpLkXUjJ — Som Antifeixistes !!! (@SmAntifeixistes) March 29, 2022

Juan José Negreira és conegut per la seva participació i col·laboració amb organitzacions, editorials i personalitats lligades a l’ultradreta espanyolista. El 1978, el conegut neonazi Pedro Varela Geiss va formar part del Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), i posteriorment seria més conegut pels innumerables conflictes que va generar de la Llibreria Europa de Barcelona. Per a facilitar la feina propagandística del CEDADE, es varen crear ‘delegacions’ territorials que servirien de eco i ajudarien en la impressió de material. A Mallorca s’hi va crear el Centro de Estudios Revisionistas Orientaciones (CERO) dirigit per Juan José Negreira, el qual es va preocupar especialment d’un panflet que contenia ‘55 qüestions sobre l’Holocaust’ (informació extreta del llibre ‘Antisemitism and the Extreme Right in Spain (1962­-1997)’, de Vidal Sassoon, publicat a Jerusalem l’any 1999).

El passat dia 4 de març, a dBalears vàrem publicar una entrada informant sobre la nova condemna al neonazi Pedro Varela, en la qual ja hi vàrem fer referència a Juan José Negreira com a la rama mallorquina del CEDADE.

De la mateixa manera que ho fa Negreira, molts dels individus que als anys 90 militaven en aquestes entitats extremistes són avui intents d’historiadors que es dediquen a parasitar editorials amb l’únic objectiu que donar continuïtat a les seves tesis negacionistes. Actualment Negreira publica els seus llibres en diverses editorials, entre elles la mallorquina Lleonard Muntaner Editor. A banda, podem trobar els llibres de Negreira a llibreries com la de La Falange o SND Editores (Sierra Norte Digtal), entrevistes a conegudes fonts internacionals de ‘fake news’ com El Correo de España (també propietat de SND Editores).