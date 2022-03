La ministra espanyola de Justícia demana retirar el polèmic cartell d'una exposició a Palma que vincula els jutges amb el masclisme

La ministra espanyola de Justícia, Pilar Llop, ha titllat aquest dimecres d'«absolutament injust» el cartell col·locat en una exposició a Palma en què s'identifica els jutges amb masclistes que qüestionen la violència de gènere.

Llop ha reaccionat així a l'esmentada pancarta en què apareix un jutge que es dirigeix ​​a una dona amb un braç en cabestrell i li diu: «Com he de creure que el seu marit la maltracta si vostè és viva!!».

Aquest cartell, exposat a l'Estació Intermodal de Palma amb el suport del Ministeri d'Igualtat i altres institucions autonòmiques, ha provocat les crítiques i el rebuig de les associacions de jutges i magistrats que l'han qualificat de «contraproduent» per incórrer en estereotips i tòpics «falsos, ridículs i injustos».

Llop, jutgessa en excedència especialitzada en violència sobre la dona, veu «absolutament injust» l'esmentat cartell per no reconèixer la feina que fan cada dia els jutges a l'Estat espanyol en el seu combat contra la violència dels drets humans de les dones. «Com a ministra de Justícia, la meva responsabilitat en tot moment és defensar els poders de l'Estat i, en aquest cas, posar en valor la feina de jutges i jutgesses», ha dit.

El sistema judicial està «preparat»

En aquest punt, ha destacat que a l'Estat hi ha 455 jutjats especialitzats en violència de gènere, 106 compatibles jutjats penals, i 17 audiències provincials amb seccions especialitzades «on jutges i jutgesses lluiten cada dia perquè les víctimes tenguin una resposta eficaç per part del sistema judicial».

A més, ha subratllat que a l'any es posen més de 160.000 denúncies davant el sistema judicial per a, tot seguit, deixar clar a les víctimes d'aquesta xacra que ara com ara la denúncia és «l'únic mitjà que permet que puguin tenir una ordre de protecció i mesures d'allunyament tant per a elles com per a les filles».