El Govern lliura el certificat de víctimes del franquisme als familiars de 18 persones de Formentera que varen ser assassinades

El secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica, Jesús Jurado, i la presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, han presidit aquest dimarts el primer lliurament de certificats de víctimes del franquisme celebrat a Formentera, un acte d'homenatge i de reconeixement institucional de les víctimes de la repressió franquista assassinades a les Illes Balears, així com dels seus familiars.

En aquesta ocasió, diferents autoritats, acompanyades per representants del moviment memorialista, han lliurat el certificat als familiars de 18 persones, originàries de Formentera, que van morir assassinades durant la Guerra Civil i el franquisme.

Es tracta d'Antoni Mayans Mayans, Pere; Antoni Planells Tur; Antoni Tur Marí; Francesc Verdera Castelló, Xico Mateu; Jaume Escandell Costa; Jaume Ferrer Ferrer, d’en Morna; Jaume Serra Juan, Mariano d’en Corda; Joan Tur Mayans; Josep Escandell Mayans, Bosc; Josep Ribas Marí, de Baix; Josep Riera, Blaiet; Josep Suñer; Josep Tur Planells, d’en Pep de na Damiana; Marià Torres Torres, Coves; Mariano Castelló Castelló, de s’Hereu; Vicent Cardona Colomar, Fumeral; Vicent Guasch, i Vicent Ribas Marí, de Baix.

L'acte ha estat conduït pel director general de Memòria Democràtica del Govern, Marc Andreu Herrera, i ha comptat amb la participació, entre d'altres, de la consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, i del vicepresident del Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera i membre de la Comissió de Fosses i Desapareguts, Artur Parrón. Ximo Estal, professor de flauta travessera i cap d'estudis adjunt del Conservatori de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera, ha interpretat la peça musical Trobarem a faltar el teu somriure durant la cerimònia.

«Actes com aquest tenen com a objectiu primordial mantenir viva la memòria i reivindicar els valors democràtics de totes les persones de Formentera que, des del cop d’estat del 36 fins a entrada ja la transició, varen lluitar i es varen oposar al franquisme. Persones que s'hi varen jugar la vida, i en ocasions la varen perdre, per defensar la legalitat democràtica republicana, per organitzar la resistència al règim, per lluitar pel retorn de les llibertats», ha dit el secretari autonòmic Jesús Jurado.

Per part seva, la presidenta del Consell, Ana Juan, ha subratllat que «amb actes com aquest estam tancant ferides, però encara ens queda camí per recórrer, per això no hem d’aturar i hem de continuar amb aquesta feina. La societat té un deute amb aquestes persones i les seves famílies». La presidenta del Consell, a més, ha agraït «la gran tasca de les associacions i investigadors perquè aquests actes, com el d’avui i el de demà, siguin possibles» i ha recordat que «les polítiques de memòria democràtica són prioritàries en els governs progressistes».

El certificat que s'ha lliurat és un document oficial signat per les màximes autoritats del Govern de les Illes Balears —la presidenta, Francina Armengol, i el vicepresident, Juan Pedro Yllanes— que la Secretaria Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica lliura a les famílies de totes les persones víctimes de la repressió franquista que així ho sol·liciten, amb l'objectiu de reconèixer les víctimes del franquisme com a víctimes de violacions de drets humans, i que posa damunt de la taula les greus injustícies sofertes pels seus familiars.

El primer certificat de víctima del franquisme del Govern es va lliurar al gener de l'any passat a la família de l'activista sindical i política Juana Baño, les restes de la qual varen ser identificades el 2018 per l'equip d'investigadors de la Societat de Ciències Aranzadi en l'exhumació de la fossa de Calvià.

Des de llavors, el Govern ha lliurat un total de 150 certificats als quals se sumen els 18 lliurats en l'acte d'aquest dimarts a Formentera.