L’activista pels drets humans Helena Maleno Garzón serà investida doctora honoris causa per la UIB

L'activista Helena Maleno Garzón (El Ejido, 1970) va ser nomenada doctora honoris causa de la UIB pel Consell de Govern del dia 26 de març de 2021, a proposta del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, per la seva trajectòria cívica en defensa dels drets humans i, concretament, de les persones migrants.

Maleno és llicenciada en Ciències de la Informació i especialista en fenòmens migratoris i tràfic de persones, amb especial atenció a dones i infants. Com a activista en defensa dels drets humans, és fundadora de l’organització Caminando Fronteras (2008).

Dimecres, 30 de març, serà investida doctora honoris causa en un acte institucional al campus de la UIB, al qual assistiran Francina Armengol, presidenta de les Illes Balears; Jaume Carot, rector de la Universitat de les Illes Balears; Bartomeu Llinàs, president del Consell Social de la Universitat; Carmen Touza, vicerectora d’Estudiants; Víctor Homar, vicerector d’Investigació i Política Científica, i Irene Nadal, secretària general de la UIB.

Helena Maleno

Maleno, com a consultora independent, ha treballat amb diverses ONG i institucions. Ha elaborat diferents informes sobre la situació de les dones en el procés migratori en països com ara Nigèria, Colòmbia, Alemanya, Dinamarca, França, el Marroc i Espanya, en els quals explica la tracta de persones com un negoci industrial de l’esclavitud contemporània. Destaca la seva participació en les Nacions Unides en la Consulta Regional sobre l’avantprojecte de declaració dels drets dels pobles i les persones a la solidaritat internacional. També és autora, per al Defensor del Poble, de l’Informe monogràfic nacional sobre la tracta d’éssers humans.

És autora i guionista de diversos documentals, i autora i coautora de diversos llibres que tracten la temàtica de les persones migrants, com ara Mujer de Frontera (2020); Gender transitions along borders. The northern borderlands of Mexico and Morocco (2016) o Todas: crónicas de violencias contra las mujeres (2018). Com a investigadora, ha treballat de manera molt especial la situació de les dones i els nins migrants i la vulneració de drets de les persones migrants al Marroc. És autora de nombrosos informes, entre els quals un per al col·lectiu Caminando Fronteras sobre els successos esdevinguts a la platja de Tarajal. També ha estat la coordinadora de la campanya Más por Menos, d’Intermon Oxfam (2003).

Des de 2001 desenvolupa una tasca de suport permanent a la vida de les persones migrants a la frontera sud d’Espanya. Hi investiga la situació dels drets humans i denuncia les vulneracions d’aquests drets per part de les autoritats; alerta els serveis de salvament i de rescat per les crides d’auxili de persones migrants a la mar i participa en la identificació de cossos de les persones que naufraguen; investiga i denuncia els casos de víctimes de tràfic de persones, especialment dones i menors; i assessora i acompanya persones potencials refugiades en el procés de sol·licitud d’asil.

Helena Maleno ha estat víctima de pressions i amenaces, fins i tot ha estat perseguida judicialment. El seu cas, del qual finalment va ser absolta per l’Audiència Nacional espanyola (2017) i pel Tribunal de Tànger (2019), va crear jurisprudència per a altres persones defensores dels drets humans a la frontera i va ser citat en l’Informe del relator especial sobre la situació dels defensors dels drets humans (2018) de les Nacions Unides.

Per la seva tasca com a defensora dels drets humans, ha rebut 18 premis estatals i internacionals, entre els quals el premi Derechos Humanos de la Unión Progresista de Fiscales (2014), el premi Gernika por la Paz (2018), el premi Pimentel Fonseca del Festival Internacional de Periodisme Civil d’Itàlia (2019), el premi Derechos Humanos Nacho de la Mata del Consell General de l’Advocacia Espanyola (2015), el premi Séan McBride de l’International Peace Bureau (2018). També ha rebut la Distinció per la defensa dels drets de les dones migrants de l’Instituto Andaluz de la Mujer; la Distinció per la defensa dels drets de les dones víctimes de tràfic de persones de la Fundació Amaranta; la menció per la defensa de la Igualtat de l’Instituto Andaluz de la Mujer; la menció especial dels Premios Dignidad de l’Ajuntament de Granada, el premi Valors del Consell de l’Advocacia Catalana; el premi nacional de periodisme de l’Asociación Pro Derechos Humanos de España, entre d’altres.

Helena Maleno ha mantengut una vinculació clara amb les Illes Balears, on ha participat en nombroses activitats, com ara el seminari «Tràfic de menors a la Frontera: Nous mecanismes de captació i mobilitat entre països» (UIB, 2015); el curs «La migració: Una visió des dels drets humans» (UIB, 2015); el fòrum «Tracta d’evitar-la» (UIB, 2016); les VII Jornades Els Moviments Migratoris, un dels Reptes de l’Agenda 2030 (UIB, 2017); les jornades Asil i Refugi a la Unió Europea (Plataforma Balears Acollim, 2017); i el cicle Una altra Europa és Possible (UIB, 2017), entre d’altres.