GOB: «Cal evitar que grans espais naturals, fins ara propietat del Ministeri de Defensa, acabin al mercat immobiliari»

El Ministeri espanyol de Defensa és propietari d’un nombre important d’instal·lacions a les Illes Balears, algunes d’elles ubicades a espais d’extraordinari valor ambiental. El cas de Cabrera és el més destacable, però n’hi ha una dotzena més a Mallorca. Algunes d’elles encara són utilitzades per Defensa, com per exemple la base del Puig Major o el Cap des Pinar, mentre altres han deixat de tenir interès militar i han estat gairebé abandonades, fent-s’hi únicament una vigilància i manteniment mínims.

El 2013 s’elaborà la Proposta per a la Racionalització i Utilització Eficient del Patrimoni Immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF). L’objectiu d’aquest pla és racionalitzar i reduir la important despesa que comporta el manteniment aquestes instal·lacions i terrenys que avui ja no tenen interès militar. El PREPIDEF preveu la desafectació de part d’aquest patrimoni, i la posada a disposició de l'Institut d'Habitatge Infraestructura i Equipament de la Defensa per tal d’oferir-lo en el mercat immobiliari.

L’oferta immobiliària de grans espais naturals fins ara ben conservats i amb un important valor ecològic podria tenir greus conseqüències urbanístiques, ambientals, paisatgístiques i socials. Fa mesos que es publicita a portals immobiliaris l’antiga bateria de costa del Cap Blanc, i recentment s’han detectat obres de tancament a la bateria de costa de Rafeubetx, que podria seguir aviat el mateix camí. Ambdós són espais d’altíssim valor mediambiental, emparats per figues de protecció de la UE (són Zona d’Especial Protecció per a les Aus i Lloc d’Importància Comunitària) i que podrien acabar sent transformats per instal·lacions turístiques.

Per tot això, el GOB considera que caldria adoptar les mesures necessàries per a garantir el manteniment de la titularitat pública en els espais naturals que Defensa pugui desafectar, i alhora avançar en mesures de gestió per a la seva restauració i conservació ambiental i en l’ordenació del gaudi públic compatible amb la protecció del patrimoni natural.

Per això insten el Govern a fer les gestions necessàries amb el Govern espanyol per tal de:

paralitzar immediatament l’oferta i possible venda d’espais naturals de les Balears que hagin estat desafectats per Defensa

i possible venda d’espais naturals de les Balears que hagin estat desafectats per Defensa promoure un acord de cessió, del Ministeri de Defensa cap al Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO), de les propietats desafectades a les Balears i que tenguin valors mediambientals rellevants.

Posteriorment, remarquen els ecologistes, caldria impulsar un acord entre el MITECO i la Conselleria de Medi Ambient i Territori per a la gestió d’aquests espais, i dotar-los d’instruments d’ordenació i gestió que possibilitin la recuperació i conservació dels valors naturals i alhora l’ús públic sostenible. Recordam que per al cas de Rafeubetx, des del GOB fa anys que reclamen la declaració d’un parc natural marítimoterrestre que hauria d’incloure aquesta finca i altres de l’entorn, a més de la zona marina que hi confronta.