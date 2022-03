El Govern i els transportistes de mercaderies arriben a un preacord per a desconvocar l'aturada de dilluns

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge i la Federació Empresarial Balear de Transports (FEBT) han aconseguit aquest dimecres un preacord per a desconvocar l'aturada prevista en el transport de mercaderies per al proper dilluns 28 de març.

Així ho ha anunciat el conseller de Mobilitat, Josep Marí, amb el president de l'Agrupació de Transports de Mercaderies de les Balears-FEBT, Ezequiel Horrach, en una roda de premsa.

El preacord estableix ajudes directes al sector per valor de 5,5 milions d'euros per a pal·liar l'augment de costos, al gener i al febrer, del combustible com a conseqüència de la guerra a Ucraïna. Es tracta duna línia d'ajudes extraordinària creada a través dels fons ordinaris de les conselleries de Mobilitat i Model Econòmic.

Aquest preacord també inclou el suport de l'Executiu per a vetllar en l'aplicació de la normativa estatal que limita els abusos sobre els transportistes de mercaderies a les operacions de càrrega i descàrrega, així com en el temps d'espera per a lliurar les mercaderies als centres de destinació.

El conseller Marí ha destacat que les Balears «es converteixen així en la primera comunitat autònoma de l'Estat que crea una línia específica d'ajudes per al sector del transport de mercaderies».

Per part seva, Horrach ha reconegut que la negociació amb el Govern ha estat «dura», però ha ressaltat la necessitat d'arribar a un acord «pel bé de totes les illes i pel bé dels transportistes».

El president de l'Agrupació de Transports de Mercaderies ha subratllat que els recursos d'aquesta línia d'ajudes són aportats únicament pel Govern. A més d'aquestes ajudes, ha explicat, queden altres punts per perfilar en el preacord que s'ha aconseguit.

Horrach ha detallat que tots aquells treballadors que disposin de targeta de transport de mercaderies de servei públic -hi ha entre 6.000 i 7.000 a les Balears- rebran aquesta ajuda «sense excepció» per a afrontar l'augment dels preus. El fet que el requisit sigui tenir aquesta targeta permetrà que els autònoms siguin els més beneficiats.